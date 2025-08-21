Voici le nouveau projet de l'autrice de Nuit Blanche

Corus a fait le lancement de ses chaînes spécialisées pour la saison 2025-2026 mercredi.

On y apprenait notamment que Séries Plus préparait actuellement une comédie romantique mettant en vedette Félix-Antoine Duval et Romane Lefebvre. Celle-ci dépeindra l'histoire d'amour touchante entre un jeune homme et une jeune femme neurodivergente, comme le rapporte Richard Therrien du Soleil.

« J'ai des gens de la neurodivergence autour de moi. J’avais envie de parler de tout ce que ces personnes-là m’apportent de beau et de merveilleux, de leur point de vue complètement original sur le monde », indiquait l'autrice Julie Hivon (Nuit Blanche) au journaliste.

Les huit épisode d'Annie & Joey seront offerts l'hiver prochain sur Series Plus.

Aussi, la chaîne présentera cet automne le nouveau thriller Anticosti avec Rose-Marie Perreault, Olivier Gervais-Courchesne, Hélène Florent, Anick Lemay et Sylvie Moreau. La série de Sphère Média raconte l'histoire de Justine Gamache, une autrice qui revient sur son île natale pour une lecture publique de son premier roman. Au lendemain de l'évènement, une femme est retrouvée sans vie au pied d'une falaise. La police qualifie rapidement l'incident de suicide, mais Justine refuse ce verdict. Elle fera équipe avec le garde-chasse Michael St-Germain pour faire éclater la vérité. Dès le mercredi 29 octobre à 21 h.

Historia, de son côté, présentera le 15 novembre Baie James 1975 : Le choc des Nations, une production originale qui nous amènera à l'origine de deux grandes révolutions : l'expansion fulgurante d'Hydro-Québec par la construction du complexe La Grande et le réveil militant des nations autochtones.

La chaîne présentera aussi les 2e saisons de Secrets de villages avec Luis Oliva (dès le 3 septembre), de Là pour rester avec Fabien Cloutier (dès le 3 octobre), ainsi que Steak, blé d'Inde, patates, animé par Jonathan Roberge (dès le 17 octobre). Ce dernier recevra, entre autres Marie-Josée et Claudette Taillefer, Martin Picard, Marthe Laverdière, Chuck Hughes et Soeur Angèle pour parler de la gastronomie québécoise.

