Là pour rester

Le comédien et animateur Fabien Cloutier raconte l’histoire derrière les icônes culturelles, vestimentaires et alimentaires québécoises qui ont marqué notre imaginaire et auxquelles nous nous identifierons pendant longtemps encore. Il dévoile ainsi le parcours épique des hommes et des femmes, visionnaires de leur époque, qui ont inventé et construit des produits ou encore fondé des marques qui ont influencé notre quotidien, notre environnement et notre style de vie pour toujours.