Voici ce que nous pouvons déjà vous dire sur la suite d'À coeur battant

La finale de mi-saison d'À coeur battant fut particulièrement marquante pour les téléspectateurs, en plaçant ses deux protagonistes, Christophe L'Allier et Gabrielle Laflamme, dans des positions particulièrement difficiles.

Vous pouvez d'ailleurs vous rafraîchir la mémoire en lisant notre compte rendu de cet épisode charnière ici.

C'est le 12 septembre prochain que nous pourrons renouer avec cette série, finement écrite par Danielle Trottier (Unité 9, Toute la vie), et l'ensemble de sa formidable distribution, menée par Roy Dupuis et Ève Landry.

La programmation d'ICI Télé nous en dévoile un peu plus sur ce que nous pourrons y voir.

La découverte dramatique faite par Christophe L'Allier, concernant son enfance, dans les dernières minutes de la finale de mi-saison le placera dans un état de grande vulnérabilité.

On nous dit à ce sujet : « Christophe L’Allier encaisse ce qu’il vient d’apprendre concernant l’abus sexuel qu’il a vécu dans l’enfance. Il décide de ne pas se laisser atteindre. Il trouve dans son travail des raisons de continuer à aider les autres, mais cette blessure, insidieusement, fait son chemin. Il va trouver la seule personne à qui il peut en parler avec le plus d’honnêteté possible. »

L'identité de la personne qui va endosser le rôle de confidente ou confident de Christophe L'Allier n'a pas encore été dévoilée.

De son côté, Gabrielle Laflamme ne va pas particulièrement bien, alors qu'elle vient d'apprendre que son père, Hervé Dubois - qui a commis l'irréparable dans le passé - se prépare à une libération conditionnelle. Marc Messier nous parlait justement de ce personnage trouble juste ici.

On nous dit : « Gabrielle Laflamme sait qu’elle va mal et elle va agir. Elle ne veut pas se laisser couler. Elle reprend contact avec le Dr Windbourne. Ce spécialiste de la santé a été très important dans sa vie après la mort de sa mère. Elle a besoin de lui pour retrouver son équilibre. Elle ne fléchit pas face à la violence faite aux femmes. Elle ne baissera pas les yeux et continuera d’aider le plus de victimes possible. »

Voilà qui promet!

L'autrice de la série, Danielle Trottier, nous avait d'ailleurs donné quelques indices quant aux prochains épisodes juste ici.

Dans cette suite, nous pourrons notamment découvrir une comédienne d'origine autochtone qui aura un rôle important dans la série.

Plus encore, nous apprenions récemment qu'un animateur et comédien bien connu fera partie de la distribution. Les détails ici.

Consultez ici notre unique calendrier de la rentrée télé de l'automne 2023, pour connaître toutes les dates de retour de vos émissions préférées.