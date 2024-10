Une top modèle québécoise arrive dans Indéfendable

Dès cette semaine, vous aurez droit à une nouvelle intrigue dans Indéfendable, qui vous amènera en dehors des murs du palais de justice et des bureaux des avocats.

En effet, une policière sera prise en otage lors de la sortie d'une détenue qui doit recevoir un traitement de chimiothérapie.

Dans le rôle de la policière, on retrouve la comédienne Brigitte Lafleur, que nous avions entrevue il y a quelques épisodes.

Celle-ci donnera la réplique à une top modèle québécoise, nulle autre qu'Ève Salvail (voir sa photo ici).

Nous avons peu vu l'artiste au petit écran, mais on se souviendra de son passage remarqué à Big Brother Célébrités.

Le synopsis de l'épisode ce lundi va comme suit : Maxime se retrouve dans l’eau chaude à cause de Kim, ce qui crée une tension entre eux. Jacinthe fait à sa tête et témoigne à son procès. Une gardienne de prison accompagne une détenue à son traitement de chimio. Au bureau, Lapointe et Léo en apprennent plus long sur le passé de Mélodie.

C'est donc dans cet épisode que cette hypothèse des téléspectateurs pourrait se confirmer concernant la nouvelle stagiaire.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

