Indéfendable : Les téléspectateurs ont une nouvelle théorie concernant la stagiaire Mélodie

Mélodie (Naïla Louidort), la nouvelle stagiaire du cabinet Lapointe-Macdonald, semble particulièrement intelligente et dégourdie. Elle a été très utile à André (Michel Laperrière) dans la cause de Vicky (Mylène St-Sauveur) et ses champignons mortels.

Mais voilà que la jeune femme paraît très peu encline à aider Léo (Sébastien Delorme) dans le dossier de Jacinthe (Julie Du Page), cette femme imprévisible et impétueuse qui affirme avoir été agressée par deux hommes qui, eux, soutiennent le contraire.

Son malaise cacherait quelque chose d'assez grave, selon les téléspectateurs.

« Je me demande si Mélodie n’aurait pas subi un viol pour ne pas travailler avec Léo sur cette cause surtout que ça fait déjà deux fois qu’elle refuse. Chaque fois que Léo lui a demandé, elle était mal à l'aise. »

Bien des internautes abondent dans le même sens que cette personne. Le public croit que le fait que Mélodie défende Jacinthe malgré ses innombrables contradictions et refuse de s'impliquer dans la cause est le signe qu'elle a vécu une agression.

Dans l'épisode de lundi prochain, le synopsis nous révèle que « Lapointe et Léo en apprendront plus long sur le passé de Mélodie ». La théorie des fans se concrétisera-t-elle?

Dans les prochaines semaines, Mélodie collaborera avec Kim sur l'affaire de Jean-Claude, joué par Mario Saint-Amand. D'ailleurs, découvrez ici pourquoi vous n'avez pas vu l'acteur à l'écran depuis cinq ans.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.