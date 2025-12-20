Une spéciale Big Brother Célébrités à Un souper presque parfait l'an prochain : voici les participants

Depuis désormais quelques années, la production d'Un souper presque parfait enchaîne les semaines spéciales dérivées de nos émissions favorites du réseau Noovo. On pense notamment aux éditions Survivor Québec, Occupation Double ou encore Big Brother Célébrités. C'est d'ailleurs cette populaire téléréalité qui se verra gratifiée d'une nouvelle édition spéciale, très bientôt.

Comme le veut la tradition, la semaine au cours de laquelle Big Brother reprendra les ondes, USPP présentera 5 épisodes d'une délicieuse compétition entre certains participants de la précédente saison de la téléréalité hivernale. Pour rappel, la 5e saison de Big Brother Célébrités voyait s'affronter des recrues et des champions issues des saisons antérieures.

Ainsi, au tout début de janvier, nous pourrons voir se livrer une chaude lutte gustative la créatrice de contenu Emy Lalune, l'humoriste Coco Belliveau, l'auteur Simon Boulerice, la gagnante de la saison Sinem Kara et François Lambert. À vrai dire, il s'agira de la 4e apparition de l'entrepreneur à Un souper presque parfait, lui qui a pris part à la compétition culinaire à trois reprises, en 2011, en 2012 et en 2017. Saura-t-il préserver sa renommée derrière les fourneaux?

Qui remportera les honneurs et se méritera ainsi une bourse à remettre à la fondation de son choix?

D'ailleurs, après cette semaine spéciale, la 16e saison d'Un souper presque parfait poursuivra son cours, avec, on l'espère, de nouvelles semaines thématiques. Quoi qu'il en soit, on ne manque pas le grand retour d'USPP avec l'édition Big Brother Célébrités, du lundi au vendredi à 18 h, dès le 5 janvier 2026.

En ce qui concerne la nouvelle saison de Big Brother, la production a récemment dévoilé des indices nous permettant d'émettre certaines hypothèses à propos des célébrités qui prendront part au jeu, en 2026. C'est à découvrir ici. Vous pouvez découvrir dans cet article la première personnalité connue, dont la participation a été dévoilée. C'est un comédien très apprécié!