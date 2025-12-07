Ce comédien de STAT participera à Big Brother Célébrités cet hiver

C'est ce dimanche qu'était diffusée une nouvelle édition de Big Brother Célébrités - Le Noovo Réveillon. Pour l'occasion, Marie-Mai accueillait six personnalités connues dans la maison remaniée de la téléréalité, pour nous mettre en appétit en vue de la nouvelle saison.

La production était de retour avec de nouvelles twists et des épreuves inédites pour nous présenter une saison complète de jeu en une journée. Au terme de ces quelques heures d'alliances et de trahisons, c'est finalement Brigitte Lafleur qui a été couronnée grande gagnante. Elle succède ainsi à Frédérik Robichaud, le vainqueur de l'an dernier. En soit, la victoire de Brigitte n'est guère surprenante, elle qui a bien failli remporter la dernière saison de Sortez-moi d'ici, plus tôt ce printemps.

Si nous avions bien hâte de découvrir cette édition spéciale de Big Brother Célébrités, qui nous offre à tout coup un savoureux divertissement, on doit avouer que nous étions surtout plus que fébriles à l'idée de découvrir l'identité d'une première célébrité qui participera à la 6e saison de l'édition régulière de la téléréalité.

Nous étions loin de nous douter que le nom de Normand D'Amour serait celui mentionné par l'animatrice! D'entrée de jeu, Marie-Mai affirme que la célébrité est courtisée depuis plusieurs saisons, mais qu'en raison de conflits avec son horaire, ce n'était pas possible. Le comédien à la chevelure argenté s'est ensuite présenté sur le plateau, se disant très excité à l'idée d'amorcer ce périple. « J'ai hâte de faire à manger! » s'est-il même écrié.

Grand amateur de jeux de société et doté d'un vertueux charisme, on s'imagine très bien Normand être au coeur d'une alliance majoritaire, guidant les autres joueurs vers des cibles à évincer! Découvrez sa fiche vidéo en bas de cet article.

Si cette figure importante de la distribution de STAT peut se permettre une telle participation à la téléréalité de l'heure, c'est en raison du nouveau format de la série hebdomadaire, permettant une plus grande liberté aux comédiens. Par exemple, les tournages de la 4e saison de l'émission médicale d'ICI Télé ont été bouclés cette semaine. Cela signifie que les épisodes diffusés cet hiver ont d'ores et déjà été tournés.

Notons qu'une 2e célébrité sera dévoilée lors d'une édition spéciale des Gérants d'estrade, le 4 janvier prochain, à 19 h 30. Qui aimeriez-vous voir participer? Découvrez nos prédictions ici.