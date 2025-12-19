La production dévoile des indices sur les participants de la 6e saison de Big Brother Célébrités

Cette semaine, Marie-Mai a pris d'assaut les réseaux sociaux de Big Brother Célébrités pour dévoiler les traditionnels indices concernant les 16 nouvelles célébrités qui feront leur entrée dans la maison de la populaire téléréalité.

Très attendue, cette 6e saison promet d'être aussi surprenante que les précédentes, avec des personnalités prêtes à tout pour se rendre le plus loin possible au sein du jeu. Et, à la vue des indices distillés par l'animatrice, on peut s'attendre à une saison d'ampleur!

Nous nous sommes donc amusés à répertorier les suppositions des internautes qui semblent concorder le plus possible aux indices :

Célébrité #1

A un fantastique CV.

Prédiction - Matthieu Pepper

Célébrité #2

Bouge à un rythme acidulé.

Prédiction - Citron Rose

Célébrité #3

Pas une légende, cette célébrité entrera bel et bien dans la maison en dansant.

Prédiction - Jean-Marc Généreux

Célébrité #4

Le plan A de cette célébrité : tout démolir dans la maison.

Prédiction - Daniel Corbin

Célébrité #5

Sa résilience lui permettra de faire toutes les prouesses dans la maison.

Prédiction - Hugo Girard (ou Mike chez Rona)

Célébrité #6

En restant vite sur ses patins, elle mènera des enquêtes pour se faufiler jusqu'à la fin.

Prédiction - Victoria Charlton

Célébrité #7

En portant plusieurs chapeaux dans la vie, cette célébrité vivra dans la maison en toute absurdité.

Prédiction - Anne-Élisabeth Bossé

Célébrité #8

La prévision de cette célébrité : n'avoir aucun regret de s'enfermer dans la maison tout l'hiver.

Prédiction - Julie St-Pierre

Célébrité #9

Cette célébrité vous donne rendez-vous à Big Brother cet hiver. Allez-vous succomber à la tentation?

Prédiction - Maripier Morin (ou un candidat d'OD Tentations au soleil)

Célébrité #10

Elle aura la meilleure tactique dans la stratégie de Big Brother.

Prédiction - Frédérique Dufort

Célébrité #11

C'est complètement décomplexé qu'il sera là.

Prédiction - Sam Cyr

Célébrité #12

Cette superfan profitera de chaque instant dans la maison.

Prédiction - Audrey Morissette

Célébrité #13

C'est en improvisant qu'elle tentera de garder sa place dans la maison.

Prédiction - Anaïs Favron

Célébrité #14

Cette célébrité est prête pour le party.

Prédiction - William Cloutier

Rappelons qu'un comédien de STAT participera à la 6e saison de Big Brother Célébrités. Découvrez son identité ici. Puis une dernière personnalité, la 16e du lot, sera dévoilée lors d'un épisode spécial des Gérants d'estrade. Tous les détails dans cet article.

La 6e saison de Big Brother Célébrités est attendue de pied ferme dès le dimanche 11 janvier à 18 h 30, sur Noovo.