Une belle nouveauté à Big Brother Célébrités pour la prochaine saison

Très bientôt, la 6e saison de Big Brother Célébrités débarquera sur les ondes de Noovo, avec 16 personnalités connues prêtes à tout pour réussir un maximum de défis, former des alliances et déjouer les plans des factions adverses.

Et la prochaine édition s’annonce plus soutenue que les précédentes, avec l’arrivée de nouvelles épreuves et de célébrités motivées. Le dévoilement d’une première célébrité, la semaine dernière, nous aura d’ores et déjà convaincu, il faut le dire! Découvrez son identité ici.

Par ailleurs, outre le nouveau décor de la maison et les challenges qui seront proposés aux personnalités, une autre belle nouveauté risque fort bien de plaire aux habitués du rendez-vous hivernal. Cela concerne les Gérants d’estrade, l’émission d’analyse dérivée de la populaire téléréalité.

Présentée chaque dimanche, après l’éviction du candidat de la semaine, l’émission propose une analyse en bonne et due forme de la semaine écoulée, avec des entrevues avec les évincés et un décryptage offert par l’analyste invité du jour. Pour la prochaine saison, seuls 4 analystes, tous issus des saisons précédentes de la téléréalité, s’alterneront tout au long des semaines de jeu.

On aura ainsi le bonheur de retrouver Mona de Grenoble, Daniel Savoie, Sinem Kara et Coco Belliveau dans la chaise de l’analyste. À tour de rôle, ceux-ci useront de leur bagage de joueur et leurs connaissances approfondies du jeu pour étudier le comportement des joueurs encore dans la maison. Ceux-ci seront accompagnés par les animateurs Marie-Josée Gauvin et Martin Vachon, qui reprennent l’animation du grand rendez-vous. À noter que nous aurons de nouveau droit à un scoop du jour à la fin de chaque épisode.

Mentionnons également que la nouvelle saison des Gérants d’estrade démarrera officiellement le dimanche le 11 janvier 2026 à 20 h, sur les ondes de Noovo. Nous pourrons cependant découvrir l'identité d'une seconde célébrité le 4 janvier à 19 h 30, lors d'une édition spéciale de l'émission. On profitera également de l'occasion pour nous présenter en bonne et due forme les analystes de la saison. C'est à ne pas manquer!