C'est mardi prochain que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront découvrir la finale de mi-saison de STAT, un épisode concocté avec soin par l'autrice Marie-Andrée Labbé, pour nous balafrer le coeur un peu, sur plusieurs sujets.

Évidemment, nous tâcherons ici de vous parler de cet épisode sans rien divulgâcher, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute.

Plusieurs dossiers seront abordés dans cet épisode, dont certains seront clos. Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) offrira sa conférence de presse, en compagnie du ministre de la Santé, un moment qui ne se déroulera pas comme elle l'espérait. Elle pourra toutefois compter sur deux autres employées de l'hôpital pour l'aider à porter son message important, sur la sécurité à l'hôpital Saint-Vincent.

Dans ce contexte, Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) fera une confidence inquiétante à Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand), qui ne doit pas être plantée dans l'intrigue pour rien. L'autrice doit avoir sa petite idée à ce sujet...

Vous verrez aussi la conclusion de l'histoire d'Amit Kumar (Rahul Gandhi), arrivé à l'hôpital avec son jeune fils, après un accident d'auto. Le patient avait de fortes douleurs au ventre et aux fesses, ce qui s'est avéré être un lot d'argent inséré dans son corps pour le camoufler. Dans ce dossier, vous verrez des images difficiles à supporter, nous tenons à vous en avertir.

Vous aurez également le diagnostic de bébé Maurice, le fils de Daniel Laramée (Bruno Marcil), après que le docteur Marc-Olivier (Anglesh Major) ait constaté une hypotonie inquiétante chez le nourrisson. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses vont bon train à ce sujet.

Vous commencerez aussi à comprendre le cas de Soeur Denise (Louise Turcot), dont la situation est critique. Une transfusion de sang rare sera nécessaire. Toutes les femmes de sa congrégation vont se déplacer pour venir lui porter réconfort et prier pour elle, mais une seule chose pourrait la sauver. Va-t-elle accepter ce traitement qui signifierait quelque chose de beaucoup plus impliquant pour elle?

Enfin, dans les dernières minutes, comme annoncé dans la bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux, Pascal St-Cyr (Normand D'amour) constatera un code bleu dans son bureau, signalant une personne en arrêt cardiorespiratoire. Cette scène, hautement dramatique, vous laissera sur un suspense pour toute la période des fêtes. Encore une fois, vous avez tous votre hypothèse à ce sujet. Avec cette scène, l'autrice souhaite aborder un sujet bien précis, dont nous pourrons vous reparler après la diffusion de l'épisode en question.

Plus encore, vous assisterez, en même temps, aux rapprochements de deux employés de l'hôpital, alors que l'autrice mélange savamment le drame et les bonnes nouvelles. Chose certaine, nous aurons tous très hâte à la reprise de la série après le jour de l'an.

Ce dernier épisode de mi-saison sera présenté le mardi 1er décembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Il est déjà offert en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Découvrez ici quand reprendront vos émissions préférées après les fêtes.