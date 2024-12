Un vrai couple formé dans l'aventure Ma mère, ton père

Dans une vidéo partagée en début de semaine, Chantal avait indiqué qu'aucun couple ne s'était formé dans l'aventure Ma mère, ton père.

Par contre, elle a dû rectifier ses propos dans une autre vidéo sur TikTok mercredi. Lors du shooting photo pour le magazine La Semaine (voyez le look sublime des filles ici), elle a appris qu'il y avait, finalement, un couple heureux parmi les candidats après l'aventure.

Nous en saurons davantage lors de la sortie du magazine jeudi, mais les téléspectateurs font déjà des prédictions. La rumeur la plus insistante et crédible pointe vers Isabelle et Marc.

Chose certaine, ce n'est pas Jonathan, qui démentait une rumeur à son sujet ici.

Maurice avait aussi nié être en couple avec une participante. Les détails ici.

Rappelons que, de son côté, Chantal est toujours célibataire. Elle nous parlait de sa relation avec Yanick après l'émission ici.