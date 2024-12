Ma mère, ton père : Yanick et Chantal sont-ils en couple aujourd'hui?

La finale de Ma mère, ton père a été présentée jeudi soir et tous les enfants ont donné leur aval sur le choix des prétendants de leurs parents. Mais, les parents ont-ils eu des relations amoureuses après l'aventure avec ces complices télévisuels?

La relation qui était la plus prometteuse était certainement celle entre Yanick et Chantal. Dès leur rencontre, on a pu ressentir une vraie connexion entre les deux individus.

Nous avons eu la chance de discuter avec Chantal, qui nous indique qu'elle et Yanick n'ont jamais formé un couple.

« On s'est revus en dehors de l'émission », nous dit-elle. « Des fois, dans nos routines de tous les jours, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles... »

« Mais on est en très bons termes », soutient-elle. « On peut se retrouver au même endroit, au même moment. On peut être l'un à côté de l'autre. C'est comme quand on était dans l'aventure. On se parle et on se respecte énormément. Ça, ça n'a pas changé ça. »

A-t-elle trouvé l'amour depuis la fin des tournages de Ma mère, ton père? « Non, pas du tout. Le fait aussi que je ne suis pas quelqu'un qui va sortir non plus. Je sais qu'on pourrait profiter de la situation... mais j'ai mes affaires. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mes chiens, j'ai mon auto-construction qui commence avec mon fils [plus de détails ici]. Je suis plus dans tout ça présentement. »

« Je fais confiance à la vie et je me dis : chaque chose en son temps. Le bon va arriver à un moment donné. Mais, en ce moment, je n'ai pas rencontré personne. »

