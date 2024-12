Ma mère, ton père : Chantal trouve un moyen efficace de désamorcer la haine sur les réseaux sociaux

Dans l'aventure Ma mère, ton père, les téléspectateurs ont pu constater que Chantal et son fils Xavier sont très proches.

Le garçon est très protecteur de sa maman, et cette relation, pourtant enviable, a engendré de la médisance sur les réseaux sociaux. « Au début, je ne comprenais pas », nous dit-elle d'abord. « Ça me faisait un peu de peine. Mes enfants m'ont dit : "maman, on va faire un TikTok pour parler de cet effet-là, que Xavier ne coupe pas le cordon et te contrôle." Ça a été drôle. Les gens ont compris le deuxième sens de Xavier. »

Voyez la vidéo au bas de l'article.

« Il y a encore des gens qui ne le comprennent pas. Je trouve ça dommage, mais en bout de ligne, je sais qui je suis. Je sais comment mon fils est. L'important, c'est que mes proches savent comment on est. Xavier n'est vraiment pas contrôlant. »

Elle ajoute : « Je pense que les gens ont de la difficulté à voir, aujourd'hui, en 2024, un grand comme ça de 23 ans qui est près de sa mère et qui va prendre le temps de venir souper avec sa mère ou d'aller écouter un film au cinéma avec elle. Il a des amis dans tout ça, bien sûr. Mais, les enfants, moi, ils m'impliquent beaucoup avec eux. On est très, très, très unis. Je le dis souvent, mais c'est peut-être mon côté italien. Je les ai élevés, je les ai encadrés, je les ai éduqués, je les ai protégés. Aujourd'hui, je pense qu'ils me le rendent à leur façon. »

« Je sais et je sens que je ne suis pas un fardeau pour mes enfants », enchaîne-t-elle. « Même leurs amis, ils leur demandent d'inviter leur mère. Je suis quand même une mère qui est cool. Je suis une personne qui a une belle ouverture sur le monde, sur plein de choses. Les gens sont capables de me parler de n'importe quoi. Je peux les écouter et leur donner des conseils si j'ai les connaissances. »

Chantal débutera bientôt l'autoconstruction d'une maison bigénération avec son fils. « J'ai fait ça avec mon ex-mari de l'autoconstruction. Lui faisait le rough et moi, je m'occupais de tout le design de la maison à l'intérieur : les divisions, les choix de matériaux, les choix de couleurs. C'est quelque chose qui me passionne dans la vie, la construction. »

On leur souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau projet emballant!