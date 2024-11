Maurice de Ma mère, ton père dément une rumeur par rapport à une photo qui circule sur le web

Les réseaux sociaux font des ravages auprès des vedettes instantanées de la téléréalité. Lorsque Maurice s'est lancé dans l'aventure Ma mère, ton père, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.

« Franchement, je ne suis pas un consommateur de téléréalité. J'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'on pouvait avoir autant de réactions que ça », nous confiait-il.

Certains commentaires ont été particulièrement destructeurs, dont un qui l'a encouragé à quitter les groupes de discussion. Apprenez-en plus ici.

Maurice a aussi été victime de sa popularité d'une autre façon alors que des touristes l'ont pris en photo en voyage à Cuba avec une autre candidate de l'émission, Manon, puis ont partagé ladite photo sur les réseaux sociaux. Évidemment, les gens ont vite fait des amalgames : Maurice et Manon se fréquenteraient-ils?

« Je partais à Cuba. Manon le savait. Elle m'a demandé où je partais, où j'allais, comment c'était la situation à Cuba. Je lui ai dit mes dates, où j'allais et tout. Puis, à un moment donné, elle m'a demandé si ça me dérangerait si elle était sur le même resort que moi. J'ai dit que non. Elle me dit : "Je n'irais pas là pour t'épier". Je lui dis : "Mais non, on va y aller ensemble. On ne se cachera pas l'un de l'autre. On se connaît, on se connaît." Mais là, on s'est fait reconnaître à l'aéroport. On s'est fait reconnaître là-bas. Puis, il y a quelqu'un qui a pris une photo à notre insu. »

« J'allais là avec aucune arrière-pensée. On s'est confirmés amis le temps qu'on était là-bas. On s'est comme friend-zoné mutuellement. Je pense que le jour deux, on avait fait le tour et on est arrivés au verdict qu'on pouvait être bons amis. On ne s'est jamais revus depuis, à part avec d'autres candidats dans différentes sorties. »

Il y a des gens [sur les réseaux sociaux] qui disent : "J'ai vu Manon et Maurice [à Cuba] et ça y allait au toast". C'est parce qu'on ne s'est même jamais tenus par la main. Comment tu peux dire que ça y allait au toast?

Est-il agacé par le fait qu'on ait partagé une photo de lui à son insu sur les réseaux sociaux? « Ce qui me dérange, c'est qu'on aille tout de suite au fait qu'on sort ensemble. Quand Manon a quitté, on a focussé sur moi. Je ne sais pas pourquoi on a focussé sur moi. Je n'étais pas le seul qui aurait aimé la connaître mieux. Je ne veux pas nommer de personnes, mais ils ont fait un gros focus sur moi. [Les téléspectateurs] ont fait le lien. Maurice avait juste Manon dans la tête. S'il va avec Sandy, c'est parce qu'il veut rester là tout payé en vacances. »

Il nous raconte d'ailleurs pourquoi il a décidé de poursuivre l'aventure avec Sandy (et ce qui n'a pas été montré dans l'émission) ici.

À noter qu'il ne reste plus que deux épisodes à la première saison de Ma mère, ton père. L'émission est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.