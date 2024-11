Ma mère, ton père : Maurice nous explique sa décision et ce qui n'a pas été montré à la télé

Jeudi, dans Ma mère, ton père, Maurice a surpris tout le monde en décidant de rester dans l'aventure aux côtés de Sandy.

Les téléspectateurs ont été aussi étonnés que les participants et leurs enfants en découvrant le choix de Maurice.

Nous avons eu la chance de discuter avec ce dernier, qui nous confie que Ma mère, ton père a été, pour lui, d'abord un cheminement personnel. « L'amour, c'est un bonus si ça arrivait, mais je voulais sortir de ma zone de confort », nous dit-il d'abord.

« Moi, je suis retraité officiellement depuis 5 ans. Mais, quelques mois après ma retraite, il est arrivé la COVID, alors j'ai décidé de recommencer à travailler. Je travaillais à temps plein, une semaine de jour, une semaine de soir et une fin de semaine sur deux. Mais là, ça commençait à m'accaparer. Je comptais faire ça encore quelques mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre de cette année. Donc, en sortant de l'aventure, je pensais faire à peu près 4 mois encore. Mais, pendant que j'étais là-bas [dans la maison de Ma mère, ton père], j'ai pris la décision de donner ma démission en sortant. »

Il enchaîne : « J'ai décidé que ça n'avait plus d'allure. J'avais 60 ans. Je ne travaillais pas par obligation. J'ai un fonds de pension, j'ai des économies. Je travaillais parce que j'avais du fun avec ma gang et tout ça. »

Mais, l'urgence de vivre m'a saisi pendant que j'étais dans l'aventure.

« Donc, quand j'ai fait ce constat-là, je te dirais que c'était au début de la deuxième semaine. Parce que là, on est rendu à peu près à 12 jours de tournage. Ce qu'on a vu hier, c'est à peu près ça. Il reste deux jours, donc deux semaines. »

« Ça faisait déjà une couple de jours que j'en parlais avec les gens qui étaient là-bas », nous confie-t-il. « Tout le monde, je pense, savait que, moi, en sortant de là, la première journée où je voyais mon superviseur, je lui annonçais que je prenais ma retraite. Mais donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait ce constat-là. »

« Avec Sandy, la grosse affaire, c'était la distance, évidemment. Parce que je ne voulais surtout pas d'une relation compliquée. Puis, pour moi, la distance, c'est compliqué. Ça l'était doublement puis triplement du fait de mon horaire à temps plein. Et donc, en prenant la décision d'arrêter complètement de travailler, ça a baissé des barrières. C'est comme ça que je l'ai perçu. Puis Sandy, c'était quelqu'un avec qui j'avais du fun au bout, puis il y avait quelque chose de pertinent, puis de l'fun dans la relation. Est-ce que ça allait vers le grand A? Bien, moi, j'ai voulu profiter du temps qui restait, passer du temps de qualité avec elle pour aller valider ça. Ça a été ça le volte-face. »

« C'est juste que là, pour moi, la distance, oui, elle ne se rapproche pas, par contre, je donne ma démission, puis là, je peux aller comme passer une semaine là-bas. Je pense que c'était possible qu'elle le fasse aussi la semaine qu'elle n'avait pas son gars. »

Contrairement à ce qui a été avancé par certains internautes, Maurice ne cherchait pas à rester dans l'aventure pour profiter d'un « tout-inclus » payé par TVA, au contraire.

J'étais à bout d'être là. J'étais vraiment à bout. Je m'isolais de plus en plus.

« Ce qu'on a vu jeudi, à un moment donné, ils pensaient que je m'isolais dehors [et que] je m'attendais à ce que Sandy vienne me parler. Ce n'était pas ça. C'était un moment que j'avais besoin pour moi-même, mais je le faisais de plus en plus à la fin. Quand il n'y avait pas de tournage, je m'en allais dans ma chambre. Je prenais un coin tranquille. J'allais me reposer parce que j'avais l'impression d'être là depuis trois mois. »

Il renchérit : « Quand tu arrives dans l'aventure, ils prennent ton portefeuille, tes clés, ton cellulaire et tu ne sais plus rien. Je suis un gars qui écoute beaucoup les actualités mondiales, nationales et tout ça. J'appris la tentative d'assassinat de Trump en sortant de là. J'ai sauté quand j'ai vu ça. Ça faisait au moins une semaine que c'était arrivé. Je peux dire à quel point on est déconnecté de la réalité, mais tout ça fait qu'à un moment donné, ça peut affecter un petit peu. Moi, ça m'affectait plus que le temps avançait... »

Il ne reste plus que deux épisodes à Ma mère, ton père. La finale sera présentée à TVA le 5 décembre prochain.