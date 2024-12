Les femmes de Ma mère, ton père rassemblées pour un évènement spécial : elles sont fabuleuses!

À la fin de la semaine dernière, Sandy, Chantal, Judith et Isabelle de Ma mère, ton père ont posé ensemble pour le magazine La Semaine.

Les quatre femmes étaient resplendissantes et très complices lors de cette séance photo dont des images ont été repartagées sur les réseaux sociaux.

En entrevue avec nous il y a quelques jours, Chantal nous confiait avoir construit une belle relation avec ces trois femmes. Si elle a immédiatement connecté avec Isabelle, elle dit avoir été conquise par la personnalité de Sandy. « Je l'aimais beaucoup. Elle me faisait rire. Je la trouvais tellement rayonnante. »

« On a appris à se connaître sans être dérangé par l'électronique, les ordinateurs, les cellulaires, les tâches ménagères. On était là pour apprendre à se connaître. Le temps qu'on a passé là pour les 13 émissions [environ deux semaines], quelqu'un dans la vie, peut-être que ça va lui prendre 5 ans à connaître la personne autant que nous, on s'est connus », nous disait Sandy.

