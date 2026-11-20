Malaises et pertinence, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier la précédente édition de Tout le monde en parle. Effectivement, le passage de Pierre-Yves McSween a grandement fait jaser sur les réseaux sociaux, incitant même Kim Lévesque-Lizotte, qui jouait le rôle de coanimatrice, à s'expliquer sur cet échange houleux. Les détails ici.

Qu'à cela ne tienne, la production du talk-show hebdomadaire s'affaire déjà à l'élaboration d'un nouvel épisode, prévu ce dimanche. La liste des invités nous permet d'entrevoir une soirée où des sujets brûlants d'actualité seront discutés, comme la sortie récente du documentaire d'Enquête sur les méfaits commis aux animaux d'élevage, Le silence des troupeaux, qui fait grand bruit sur le web et auprès des éleveurs depuis sa parution. Les documentaristes de Projet Existence, Marilie Cantin et Philippe Desjardins, ainsi que la journaliste Marie-Pier Bouchard, seront ainsi présents pour en parler.

Le documentaire Briser l'isolement, qui sera présenté le 26 novembre prochain à la télé, fera également l'objet d'un segment qu'on devine très émouvant, avec la présence de Véronique Hivon.

Les acteurs chevronnés Claude Legault, Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay et Gildor Roy seront également présents pour aborder la sortie du film Santa Claude. La culture sera triplement au rendez-vous ce dimanche, alors que l'humoriste Dom Babin présentera son premier spectacle Américain du Nord français et que le cinéaste Matthew Rankin dévoilera les dessous de son documentaire Mesdames et messieurs, Brian Mulroney;

Enfin, le sommet qui s'est tenu en Chine cette semaine, et où les leaders mondiaux se sont rassemblés, sera analysé en compagnie du chroniqueur international Jean-François Lépine, promettant un épisode des plus captivants.

Tout le monde en parle est diffusé sur ICI Télé les dimanches à 20 h.