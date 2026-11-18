Ce dimanche à Tout le monde en parle, alors que Pierre-Yves McSween était sur le plateau pour décortiquer le scandale de la compagnie de technologie Nvidia, les téléspectateurs ont eu droit à un échange malaisant entre l'invité et la coanimatrice Kim Lévesque-Lizotte, qui a fait réagir.

Rappelons que le PDG de l'entreprise, Jensen Huang, a été forcé de démissionner après des révélations sur une relation extraconjugale avec Alice Huang, une femme soupçonnée par les services de renseignement américains d'être une espionne chinoise.

Sur le ton de la badinerie, la coanimatrice a alors lancé à la blague « Pour les hommes d'affaires qui nous regardent, comment savoir si sa maîtresse est une espionne? », ce qui a semblé déplaire à l'invité, qui a répliqué « je comprends pas le lien avec la question ». Sur les réseaux sociaux, les opinions variaient, certains comprenant l'intervention de Kim, d'autres la décriant.

J’ai voulu ramener à l’avant-plan ce côté du fou, qui s’amuse avec l’invité.

La principale intéressée commente notamment : « Dans le siège du fou du roi, coanimateur, on nous demande d’être à la fois préparés et spontanés, de rebondir et de confronter, d’alléger et parfois de se moquer. On m’a d’ailleurs rappelé l’importance que l’humour doit prendre sur ce siège, qui ne sert pas qu’à interroger et investiguer l’invité. J’ai voulu ramener à l’avant-plan ce côté du fou, qui s’amuse avec l’invité.

J’ai volontairement pensé à quelques touches d’humour pour la soirée, dont celle sur « comment savoir si notre maîtresse est une espionne », dans l’unique but de m’amuser de la situation plus grande que nature et de sortir un peu l’invité du narratif de l’affaire, parce que c’est mon rôle. Je pensais sincèrement qu’on allait s’en amuser avant de poursuivre l’entrevue. »

Elle offre des précisions sur le contexte entourant ses interventions : « Si je l’ai questionné d’abord sur le terme employé, « espionne », c’était parce que, dans la préentrevue de l’invité, il y avait un passage super intéressant sur le parcours de cette femme qu’il décrivait, et je croyais sincèrement lui faire une passe sur la palette pour qu’on en apprenne plus sur elle. »

Elle poursuit en démontrant à quel point le rôle de fou du roi peut être complexe : « On sait, lorsqu’on s’assoit sur ce siège, qu’on ne plaira pas à tout le monde et qu’on sera scruté. Si on est trop frontal, on se fait reprocher d’être confrontant, d’être impoli, d’en faire trop. Si on fait trop de blagues, on se fait reprocher notre insignifiance, notre maladresse, notre idiotie, et les gens l’expriment avec vigueur.

Faire du direct, c’est se jeter dans le vide.

C’est savoir qu’on ne va pas plaire à tout le monde.

C’est savoir qu’un seul mot peut faire exploser notre messagerie.

C’est savoir que nos proches peuvent être affectés par nos prises de parole.

C’est savoir que tout peut être mal interprété, critiqué, dénoncé. »

J’ai été, et je suis encore, sous le choc d’avoir été volontairement « remise à ma place » en direct devant autant de gens, par quelqu’un qui connaît très bien les codes télévisuels et leurs conséquences.

Ce que nous citons dans ce texte ne sont que des extraits de la publication de Kim Lévesque-Lizotte, que nous vous invitons à lire dans son entièreté ci-dessous (naviguer avec les flèches sur l'image).

Et je resterai debout malgré les vagues, parce que, comme dit Bad Bunny, la seule chose plus forte que la haine, c’est l’amour.

Nous tenons à rappeler que dans l'exercice qui leur incombe, en direct de surcroît, il est impossible de croire que les différents fous du roi de l'émission dominicale ne feront pas, un jour ou l'autre, une maladresse. Cela ne mérite toutefois pas le lynchage public qui s'ensuit souvent et qui n'est absolument pas nécessaire. Dans tous les contextes, communiquer sa pensée de manière respectueuse est toujours souhaitable. C'est cette formidable leçon que vient de nous servir Kim Lévesque-Lizotte avec son intervention sur les réseaux sociaux, qui est aussi élégante que pertinente.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.