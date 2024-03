Un nouveau rôle pour George Kontogiannis, le conjoint de Julie Perreault

La finale de saison d'À coeur battant sera diffusée mardi prochain, 26 mars, et promet de grandes émotions. Vous aurez droit à de nouvelles intrigues, mais aussi à des revirements hautement dramatiques qui vous laisseront pantois!

L'épisode en question est déjà offert pour les plus curieux sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Le synopsis va comme suit : Laura (Eve Lemieux) appelle Gabrielle (Eve Landry) à l’aide quand elle apprend que la DPJ veut lui retirer temporairement la garde de ses enfants. De son côté, sa mère Bernadette (Monique Gosselin) est prête è faire tout ce qu’il faut pour l’aider à se prendre en main. Juliette (Maripier Morin) se rend au Centre pour remercier chaleureusement Christophe (Roy Dupuis) tout en rêvant d’entamer une relation avec lui. Hervé (Marc Messier) s’est trouvé un emploi dans une garderie pour chiens. Une dame âgée, Évelyne Tardif (Linda Sorgini) lui propose de garder le sien pendant un mois où elle doit s’absenter. Gabrielle se rend au centre pour confier à Christophe un secret concernant son père. Les tensions demeurent vives dans la famille L’Allier.

C'est dans ce contexte que vous pourrez découvrir le comédien George Kontogiannis (voir sa photo ici), qui est aussi le conjoint de la comédienne Julie Perreault dans la vie. Celui-ci combine une carrière comme pompier à son intérêt pour le jeu. Nous avions pu le voir brièvement dans un épisode de Doute raisonnable.

Dans À coeur battant, celui-ci incarne le détective privé qu'engage Gabrielle pour suivre les faits et gestes de son père. Comme on le sait, Gabrielle ne souhaite pas reprendre contact avec son père, qui a assassiné sa mère sous ses yeux pendant son enfance. Depuis, elle vit avec les conséquences terribles de ce geste ignoble, refusant d'avancer vers un possible pardon.

Voyez des images de la finale de saison ci-dessous.

Rappelons que nous avons récemment appris une triste nouvelle concernant cette formidable série écrite par Danielle Trottier. Les détails sont ici.

