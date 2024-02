Mardi, sur les réseaux sociaux, l'autrice d'À coeur battant, Danielle Trottier, a écrit aux téléspectateurs, suite à l'annonce de la fin de la série.

« À vous tous et toutes, J’aurais préféré attendre pour vous parler de la fin d’À cœur battant. Mais… l’information circule. Nous avons encore 18 épisodes à visionner. La série sera de retour en septembre prochain pour sa conclusion.

J’ai moi-même pris la décision d’y mettre fin. À cœur battant fait partie d’un cycle. La série fait suite à Toute la vie. Mon personnage principal, Christophe L’Allier, aura vécu 5 saisons ce qui représente 120 épisodes. On a eu le temps de s’y attacher et comme vous j’aurai de la difficulté à m’en détacher.

Je crois que vous avez bien compris mon intention d’auteure, en violence intrafamiliale et conjugale, il faut intervenir, aider et travailler des deux côtés de la route. Du coté des victimes et du coté des producteurs de violence.

Avec Christophe je voulais établir la preuve qu’on peut désapprendre la violence et changer de comportement. J’avais besoin comme citoyenne de cet espoir-là. J’ai été témoin que c’est possible.

Je compte sur vous pour m’accompagner jusqu’à la fin.

Danielle »

Les fans de la série se disent déçus, mais comprennent la décision déchirante de l'autrice, qui nous a aussi donné Unité 9, La promesse et Emma. Nous avons bien hâte de voir sur quel prochain sujet elle se penchera dans le futur.

Rappelons que Maripier Morin a récemment rejoint la distribution. Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de sa performance.