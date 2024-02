Emma Dauphin est une artiste qui vit sa vie de façon peu commune. Elle en savoure tous les instants comme si chaque minute devait être la dernière. Artiste et travailleuse autonome, femme libre bien de son temps, elle n'appartient à personne, mais sait offrir à chacun de ses proches une relation unique. L'univers d'Emma est habité de plusieurs personnes: Yves et Gisèle, ses parents adoptifs, Lucie et Jean-Philippe, ses deux adolescents qui habitent chez leur père Robert, Marie-Sophie, sa soeur pédiatre, Patrick Kanada, le pédiatre mystérieux, Carl Bernard, un ami de longue date, John Fisher, propriétaire de la galerie dépositaire des oeuvres d'Emma, Madeleine Miro, sexologue et amie, et plusieurs autres.