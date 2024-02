Le retour à l’écran de Maripier Morin déclenche une tonne de réactions

Cette semaine, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu découvrir une nouvelle histoire dans la série À coeur battant, dont le thème principal est l'intimidation. Ce faisant, ils ont pu faire la rencontre de nouveaux personnages, dont l'un est interprété par Maripier Morin. Il s'agit d'un retour au petit écran pour la comédienne et animatrice, après quelques années discrètes à se reconstruire.

C'est l'autrice Danielle Trottier et la productrice Fabienne Larouche qui ont décidé de donner cette deuxième chance à Maripier, qui s'illustre dans le rôle d'une professeure d'éducation physique témoin d'une situation de violence qui affecte l'une de ses élèves. Elle-même familière avec l'intimidation, la professeure a entrepris une démarche avec le Centre de prévention de la violence, plus précisément avec Christophe L'Allier (Roy Dupuis), pour l'aider dans son mandat. Leur rencontre était particulière et a suscité plusieurs réactions.

C'est toutefois le retour de Maripier Morin qui fait le plus jaser les téléspectateurs, qui ont été nombreux à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Pour une rare fois, les commentaires sont unanimement positifs : tout le monde est heureux de retrouver la comédienne.

Nous avons trié sur le volet quelques commentaires publiés sur les réseaux sociaux de l'émission :

« Enfin le retour de Maripier!!! Je l’adore et la respecte pour tout ce qu’elle a accompli pour revenir. »

« Surprenante Maripier dans ce rôle: excellente , crédible..et heureuse de la voir dans une série... et je me suis mise à rêver, et si......Juliette et Christophe...........beau tandem...... »

« Beau retour sur scène pour Marie-Pier...toute personne a droit à une 2e chance dans la vie. Ce rôle tout en finesse & douceur pour elle, lui va bien. »

« Wow Maripier est vraiment bonne on veut la voir plus souvent. »

« Elle a du vécu, et possiblement de l'autre coté de la clôture de l'intimidation? J'ai hâte de connaitre son histoire et de voir la suite, et contente de la revoir à la tv »

Évidemment, nombreux ont été les commentaires mentionnant qu'on pouvait déceler une certaine chimie entre Juliette et Christophe. Pourrait-il y avoir une histoire d'amour qui se dessine entre ces deux-là? On vous en parlait ici.

Dans un rôle tout en douceur, en nuances et en bienveillance, Maripier Morin fait un beau retour, ce qui ne manque pas de redorer son blason.

Dans le prochain épisode, le personnage prend de l'importance, alors que nous en saurons plus sur l'historique familial de la jeune fille qui vit de l'intimidation. Pourquoi sa belle-mère et son demi-frère sont ainsi avec elle? Et pourquoi le père ne réagit-il pas davantage?

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Le procès de Gaston se met en branle. Gabrielle appelle la mère de Laura, Bernadette, comme premier témoin. Viennent ensuite l’agente Harel et Laura elle-même. L’agente Harel s’est rendue dans la classe de Nora et Fé pour demander à toute personne témoin de leur altercation de communiquer avec la police. Sentant qu’elle est la seule personne à qui elle peut confier son désarroi, Léane se rend chez Juliette et lui demande de l’héberger. Juliette s’empresse de mettre Christophe au courant.

Voyez des images de ce prochain épisode ci-dessous.

À coeur battant se poursuit, les mardis à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.

L'autrice Danielle Trottier nous parlait ici du retour de Maripier Morin.