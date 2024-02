Une histoire d'amour pour Christophe L'Allier dans À coeur battant?

Maripier Morin a fait une arrivée tout en douceur dans la série À coeur battant cette semaine, alors qu'elle interprète une professeure d'éducation physique, témoin d'une situation de violence.

En effet, l'une de ses élèves se fait gravement intimider par son demi-frère, devant d'autres élèves de l'école qui ne souhaitent pas s'en mêler. Les parents banalisent le tout. La situation est toutefois plus complexe qu'elle n'en a l'air...

Nous avons été surpris de la première rencontre entre ce nouveau personnage, prénommé Juliette, et Christophe L'Allier, joué par le toujours formidable Roy Dupuis. L'avez-vous été aussi?

Entre les deux, il semble y avoir un véritable courant électrique, qui nous laisse croire qu'une histoire d'amour pourrait se profiler.

D'ailleurs, à la fin de cette première rencontre, on pouvait entendre Juliette dire : « Pourquoi mon instinct me dit que je viens de faire le pas le plus important de ma vie en venant vous voir? J'ai l'impression que quelque chose d'important commence. » Le regard qui accompagnait ces phrases parlait énormément.