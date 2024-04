Tout au long de cette seconde saison de Je viens vers toi, le très unique Marc Labrèche a reçu des invités de tous les horizons. Ses divers collaborateurs, affectueusement surnommés les chakras, facilitent la conversation et mettent, tous à leur façon, de la couleur dans les entrevues. En discussion avec nous sur le dévoilement d'une nouvelle série avec Guylaine Tremblay, deux habituées de l'émission ont fait une mention spéciale à l'un des invités de l'hiver. À la fois pour Pascale Renaud-Hébert et pour Fabiola Nyrva Aladin, la rencontre avec Michel Rivard sur ce plateau s'est traduite en un événement mémorable.

La comédienne et ex-enseignante Fabiola Nyrva Aladin nous disait adorer sa participation au talk-show, « parce que j'ai la liberté de pouvoir parler de ce qui m'importe vraiment. Où est-ce que je vais parler de la diversité d'attirance sexuelle, la diversité dans la vision du monde aussi, d'aller réfléchir à pourquoi on s'adresse comme ça à notre entourage, pourquoi est-ce qu'on a hiérarchisé l'amour au-dessus de l'amitié? Toutes des questions qui me trottent dans la tête depuis longtemps et que je peux partager. Je reçois souvent des messages de merci d'avoir parlé de ci, merci d'avoir parlé de ça. La chronique, c'est le fun pour ça. »

À propos du grand chanteur, elle confiait :

Quel homme extraordinaire! Mon rêve, c'est de vieillir avec la vivacité d'esprit et la santé intellectuelle de Michel Rivard. C'est mon plus grand rêve.

« Ça n'a pas de bon sens! Il est "quick", il est tout là, il est drôle.C'est un joueur d'improvisation aussi. On dirait que je le regarde et je suis comme ah oui, j'espère que grâce à l'impro, je vais garder cette vivacité d'esprit là jusqu'à ce que je sois une septuagénaire. ». Elle nous le confirme, le plaisir vécu sur ce plateau, ce même plaisir qui transperce l'écran, est bel et bien authentique. « Il y a quelque chose dans l’avant, le pendant, l’après où l’on a l'occasion de faire de vraies rencontres. ».

Comme son amie, l'autrice et comédienne Pascale Renaud-Hébert s'est elle aussi épatée de cette rencontre. « Michel Rivard, mon Dieu. Je l'ai tellement trouvé gentil. Ça a été comme un gros coup de cœur. Vraiment. Une carrière comme ça, puis encore être autant connecté. En général, les invités sur Je viens vers toi, c'est tout un choix. »

Cette dernière avouait aussi tout haut ce que nous pensons tout bas de l'animateur : « Marc, c'est un monument. On regarde toujours d'un peu de loin en faisant, mon Dieu, quel génie, je ne sais pas. Puis là, de le côtoyer, c'est… Toute l'équipe sur Je viens vers toi, toute l'équipe de recherche, toute l'équipe au contenu, c'est vraiment une belle équipe. »

Nous sommes impatients de pouvoir savourer de nouveaux épisodes du pimpant talk-show Je viens vers toi, dès l'automne prochain, sur les ondes de Noovo.