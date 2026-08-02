Un épisode très spécial pour clore la saison de Bonsoir bonsoir

L'un de nos rendez-vous quotidiens coups de coeur, Bonsoir bonsoir, s'apprête à délaisser son créneau dans nos télés. En effet, dès septembre prochain, Jean-Sébastien Girard et toute son équipe tireront leur révérence, après le bilan d'une neuvième saison fort réussie. Neuf ans après son lancement, l'émission est toujours aussi appréciée des téléspectateurs, qui sont nombreux à se questionner quant aux festivités qui mettront un terme à la saison actuelle.

En effet, on apprend que la saison se terminera avec un épisode très spécial, qui sera enregistré le 31 août prochain, et qui célébrera la rentrée télé de la chaîne d'ICI Télé. Aux côtés de l'animateur, les principales têtes d'affiche des prochains mois défileront sur le plateau pour présenter les émissions qui garniront la programmation automnale.

Si les invités n'ont pas encore été dévoilés, on peut certainement s'attendre à ce que les visages des nouveautés et des grands retours soient de la partie, tels que Céline Bonnier pour la série Sur le fil, Pierre-Yves Lord pour le retour du Moment de vérité, ou encore Gildor Roy et son populaire Dumas. Scoops, confidences inédites le tout dans une ambiance désinvolte et axée sur le plaisir des découvertes.

C'est à ne pas manquer le jeudi 10 septembre prochain, exceptionnellement à compter de 20 h! Le tout, pour une durée de 120 minutes.

À noter que l'émission spéciale sera offerte en rediffusion le samedi 12 septembre prochain, à 20 h.

Puis, la semaine suivante, nos séries chouchous reprendront l'antenne, pour notre plus grand bonheur. On vous invite d'ailleurs à découvrir ici notre calendrier de la rentrée pour ne rien manquer.

Bonsoir bonsoir est diffusé sur les ondes d'ICI Télé du lundi au jeudi, à 21 h.