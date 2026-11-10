Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Un épisode d'Alertes que les adeptes devraient aimer ce soir

Les téléspectateurs ont eu raison sur un point...

Sur la photo : Julie Ringuette
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
Ajouter Showbizz.net aux sources préférées sur Google

L'épisode de ce mardi d'Alertes marque un tournant dans l'intrigue, qui pourrait faire plaisir à bien des téléspectateurs. Ne vous inquiétez pas, nous ne gâcherons pas votre visionnement en vous dévoilant les détails de l'intrigue ci-dessous.

Comme vous le savez, la semaine dernière, la guerre entre Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) et Valérie Murphy (Julie Ringuette) a atteint son apogée, alors que les deux collègues se faisaient sanctionner, après qu'une femme ait été empoisonnée à l'intérieur du QG.

À leur sortie de l'édifice, une confrontation a eu lieu, pendant laquelle Valérie a tout avoué à Stéphanie, dans un discours rempli de fiel. Ainsi, elle confirmait que tout était vrai des hypothèses de Stéphanie, notamment la drogue dans le café et plus encore.

Les téléspectateurs auront eu raison sur un point en particulier, puisque l'épisode de ce soir prendra une tournure particulièrement dramatique. Est-ce le temps de baisser notre garde et de nous réjouir? Certainement pas!

Comme on l'annonçait récemment, dans les prochains épisodes, on fera la rencontre de la mère de Valérie (découvrez ici qui l'interprètera) et de son ex-conjoint (voyez ici le comédien qui endossera le rôle). On peut donc affirmer avec toutes les certitudes du monde que nous n'en avons pas encore fini avec Valérie, loin de là. D'ailleurs, nous ne sommes pas nécessairement pressés de la voir derrière les barreaux, parce que cela signifierait la fin de cette histoire captivante, dans laquelle la comédienne Julie Ringuette brille vraiment!

Après l'épisode de ce mardi, qui place Valérie Murphy dans une position particulièrement délicate, celle-ci pourrait changer son attaque et devenir beaucoup plus frontale, ce qui pourrait mettre Stéphanie en grand danger. Doit-on s'inquiéter pour la vie de Capitaine Duquette?

Pour ceux et celles qui s'impatientent, nous pensons vraiment que l'ultime confrontation aura lieu dans le dernier épisode avant la pause des fêtes (voyez ici quand l'émission se terminera cet automne).

C'est à suivre les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.1 - 329d958c