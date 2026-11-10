Un épisode d'Alertes que les adeptes devraient aimer ce soir

L'épisode de ce mardi d'Alertes marque un tournant dans l'intrigue, qui pourrait faire plaisir à bien des téléspectateurs. Ne vous inquiétez pas, nous ne gâcherons pas votre visionnement en vous dévoilant les détails de l'intrigue ci-dessous.

Comme vous le savez, la semaine dernière, la guerre entre Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) et Valérie Murphy (Julie Ringuette) a atteint son apogée, alors que les deux collègues se faisaient sanctionner, après qu'une femme ait été empoisonnée à l'intérieur du QG.

À leur sortie de l'édifice, une confrontation a eu lieu, pendant laquelle Valérie a tout avoué à Stéphanie, dans un discours rempli de fiel. Ainsi, elle confirmait que tout était vrai des hypothèses de Stéphanie, notamment la drogue dans le café et plus encore.

Les téléspectateurs auront eu raison sur un point en particulier, puisque l'épisode de ce soir prendra une tournure particulièrement dramatique. Est-ce le temps de baisser notre garde et de nous réjouir? Certainement pas!

Comme on l'annonçait récemment, dans les prochains épisodes, on fera la rencontre de la mère de Valérie (découvrez ici qui l'interprètera) et de son ex-conjoint (voyez ici le comédien qui endossera le rôle). On peut donc affirmer avec toutes les certitudes du monde que nous n'en avons pas encore fini avec Valérie, loin de là. D'ailleurs, nous ne sommes pas nécessairement pressés de la voir derrière les barreaux, parce que cela signifierait la fin de cette histoire captivante, dans laquelle la comédienne Julie Ringuette brille vraiment!

Après l'épisode de ce mardi, qui place Valérie Murphy dans une position particulièrement délicate, celle-ci pourrait changer son attaque et devenir beaucoup plus frontale, ce qui pourrait mettre Stéphanie en grand danger. Doit-on s'inquiéter pour la vie de Capitaine Duquette?

Pour ceux et celles qui s'impatientent, nous pensons vraiment que l'ultime confrontation aura lieu dans le dernier épisode avant la pause des fêtes (voyez ici quand l'émission se terminera cet automne).

C'est à suivre les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.