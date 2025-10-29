Un acteur doit se désister de Fear Factor Célébrités

Les tournages de Fear Factor Célébrités battent leur plein à Montréal depuis quelques semaines.

Lors de la visite de plateau au début du mois d'octobre, nous apprenions que Marie-Lyne Joncas, Mathieu Dufour et Anik Jean allaient être parmi les invités de Patrick Huard au cours de la saison.

Un autre acteur bien connu a aussi révélé qu'il allait se prêter au jeu.

Mardi, de passage sur le plateau de On va se le dire, l'acteur Rémi-Pierre Paquin, victime d'un grave accident de vélo à la fin du mois d'août, a indiqué qu'il avait dû se désister du projet pour des raisons évidentes. « Je ne pouvais pas aller faire des cabrioles là-bas, ça n'a pas fonctionné. »

Précisons que l'une des épreuves qu'ont dû affronter Marie-Lyne, Mathieu et Anik a été de sauter d'une voiture à l'autre alors que celles-ci étaient suspendues dans les airs par des grues. Pas l'activité de choix pour quelqu'un qui vient de subir une opération à la clavicule!

Nous vous invitons à découvrir des images de ce défi spectaculaire ici.

Notons que Rémi-Pierre Paquin a été opéré par une médecin bien connue des téléspectateurs.

La première saison de Fear Factor Célébrités sera déposée sur la plateforme Crave au printemps 2026.