Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Rémi-Pierre Paquin a été opéré par une médecin de l'émission De garde 24/7 après son récent accident

« La clavicule en sept morceaux, au départ, c'était assez douloureux ».

Image de l'article Rémi-Pierre Paquin a été opéré par une médecin de l'émission «De garde 24/7» après son récent accident
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

À la fin du mois d'août, l'acteur Rémi-Pierre Paquin a eu un grave accident de vélo.

Comme il était de retour sur le plateau de l'émission On va se le dire ce mardi, il en a profité pour donner des nouvelles de sa santé.

« Ça va très bien », dit-il d'abord. Il est présentement suivi en physiothérapie pour retrouver sa mobilité.

« La clavicule en sept morceaux, au départ, c'était assez douloureux », indique-t-il.

Il précise qu'il a été opéré à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont par la chirurgienne orthopédiste Sophie Mottard, qu'on a pu voir dans De garde 24/7.

Voyez une vidéo d'elle dans l'émission de Télé-Québec au bas de l'article.

« Elle m'a mis une plaque, sept vis, elle m'a tout réglé ça ».

Il faut dire que, depuis l'accident de Rémi-Pierre, il plane il rumeur de malédiction autour des artistes de La pièce qui tourne mal puisque, peu de temps avant, Guillaume Lambert avait eu un grave accident lors d'une représentation. Heureusement, lui aussi reprend du mieux, pouvant désormais se déplacer sur ses deux pieds sans canne.

On souhaite aux deux acteurs une réhabilitation complète.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50