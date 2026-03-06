Tout le monde en parle répond à la demande des fans ce dimanche et invite le groupe de l'heure

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 8 mars :

Angine de poitrine , en entrevue et en prestation musicale;

, en entrevue et en prestation musicale; Le chef du Parti libéral du Québec Charles Milliard ;

; La comédienne Julie Le Breton ;

; Le point sur le conflit au Moyen-Orient avec Thomas Juneau, professeur en affaires publiques et internationales et Marie-Joëlle Zahar , professeure de science politique et directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix;

professeur en affaires publiques et internationales et , professeure de science politique et directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix; Chantal Lamarre , pour son cabaret Steppettes et cornemuse;

, pour son cabaret Steppettes et cornemuse; Et les témoignages de Rachel Renaud, soeur de Gabie Renaud et Yves Imbeault, père de Joanie Imbeault, ainsi que Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, alors que l'année 2026 enregistre déjà sept féminicides au Québec.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, l'émission s'est ouverte d'une manière absolument bouleversante.

Dans le même épisode, Jean-Michel Anctil a lancé un défi à Guy A. Lepage pendant son entrevue.