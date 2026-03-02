Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Jean-Michel Anctil lance un défi à Guy A. Lepage sur le plateau de Tout le monde en parle

« T'es pas game!! »

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, Jean-Michel Anctil visitait le plateau de Tout le monde en parle afin de parler de son nouveau spectacle Surprise! C'est ma fête. Un one-man-show de seulement 60 représentations, dès la fin août, pour souligner son 60e anniversaire.

Alors qu'il expliquait qu'il allait avoir des artistes invités avec lui sur scène au fil de sa tournée, il a lancé un défi à Guy A. Lepage.

« J'aimerais ça, moi, voir dans la boîte, à un moment donné, une Madame Brossard qui sort. T'es pas game!! »

L'animateur n'a pas semblé particulièrement enclin à accepter son offre.

Voyez une image du personnage de Madame Brossard, créé par RBO dans les années 80.

« Je sais même plus comment on le fait », a-t-il répondu avant d'ajouter : « Il faudrait que je retrouve le costume qui est dans le fond d'un garde-robe, très loin ».

« Tu rentres encore dedans? », a alors lancé l'invité.

« Moi, je rentre dans tout Jean-Michel. Contrairement à toi, moi, je rentre dans tous mes vieux costumes », a répliqué Guy A.

« Moi, c'est pour des rôles pour la télé, il fallait que je fasse du poids », a enchaîné l'humoriste.

Précisons que Jean-Michel Anctil partagera la scène dans son spectacle avec, notamment, Véronique Claveau, qui avait parodié son fameux Râteau lors de son Grand Bien Cuit ComediHa, ainsi que P-A Méthot, Dominic Paquet, Mégan Brouillard, Mike Ward et même Laurent Paquin, qui a lui-même demandé d'y participer.

Consultez toutes les dates du one-man-show de Jean-Michel ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a