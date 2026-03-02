Jean-Michel Anctil lance un défi à Guy A. Lepage sur le plateau de Tout le monde en parle

Dimanche, Jean-Michel Anctil visitait le plateau de Tout le monde en parle afin de parler de son nouveau spectacle Surprise! C'est ma fête. Un one-man-show de seulement 60 représentations, dès la fin août, pour souligner son 60e anniversaire.

Alors qu'il expliquait qu'il allait avoir des artistes invités avec lui sur scène au fil de sa tournée, il a lancé un défi à Guy A. Lepage.

« J'aimerais ça, moi, voir dans la boîte, à un moment donné, une Madame Brossard qui sort. T'es pas game!! »

L'animateur n'a pas semblé particulièrement enclin à accepter son offre.

Voyez une image du personnage de Madame Brossard, créé par RBO dans les années 80.

« Je sais même plus comment on le fait », a-t-il répondu avant d'ajouter : « Il faudrait que je retrouve le costume qui est dans le fond d'un garde-robe, très loin ».

« Tu rentres encore dedans? », a alors lancé l'invité.

« Moi, je rentre dans tout Jean-Michel. Contrairement à toi, moi, je rentre dans tous mes vieux costumes », a répliqué Guy A.

« Moi, c'est pour des rôles pour la télé, il fallait que je fasse du poids », a enchaîné l'humoriste.

Précisons que Jean-Michel Anctil partagera la scène dans son spectacle avec, notamment, Véronique Claveau, qui avait parodié son fameux Râteau lors de son Grand Bien Cuit ComediHa, ainsi que P-A Méthot, Dominic Paquet, Mégan Brouillard, Mike Ward et même Laurent Paquin, qui a lui-même demandé d'y participer.

