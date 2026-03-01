L'émission de dimanche de Tout le monde en parle s'ouvre de façon bouleversante

Pendant les Jeux olympiques, les téléspectateurs québécois ont dû se passer de leurs émissions préférées, dont Tout le monde en parle.

Si le talk-show de Guy A. Lepage reçoit bien des critiques chaque semaine, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas oeuvre utile, surtout pas après le témoignage d'une dame rapporté par l'animateur en début d'émission dimanche.

« Cette semaine, on a reçu un courriel bouleversant d'une téléspectatrice qui a trouvé son fils de 16 ans dans son lit il y a quelques jours et il n'y avait plus de pulsations cardiaques. Elle a tout de suite pensé qu'il avait pris des opiacés. Je la cite : "J'ai dû faire ce que aucun parent ne devrait faire : je l'ai roulé par terre, je lui ai fait un massage cardiaque en appelant le 911, puis, je suis descendu au rez-de-chaussée pour chercher la naloxone. La seule et unique raison pour laquelle j'avais un kit à la maison, c'est parce que j'avais vu votre émission où vous en aviez parlé. Contrairement à d'autres, je n'ai pas perdu mon fils hier. Il n'aura aucune séquelle. Le médecin m'a dit que la naloxone avait joué un très grand rôle dans ce miracle. Je tenais à vous dire merci infiniment pour vos émissions. Celle-là ont sauvé la vie de mon fils" », a-t-il lancé.

Il a ensuite montré à quoi ressemblait la fameuse trousse, si précieuse. Voyez la photo au bas de l'article. « Ça, c'est un kit de naloxone. Je suis allé à la pharmacie hier pour en procurer un gratuitement. Je n'en avais pas. C'est super facile à utiliser. Tout est indiqué dedans. Parfois, nos enfants prennent des trucs sans le savoir ou volontairement. On pense tous que nos enfants ne feraient jamais ça. Mais dans le fond, on ne le sait pas. »

Impossible de rester insensible à ce témoignage. Et si la télé pouvait sauver des vies...

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20 h sur ICI Télé.