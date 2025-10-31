Tout le monde en parle prendra une pause la semaine prochaine : voici pourquoi

Tout le monde en parle continue d'être l'une des émissions les plus populaires du petit écran avec des cotes d'écoute avoisinant le million de téléspectateurs chaque semaine.

S'il y a bien une émission de Tout le monde en parle ce dimanche 2 novembre, la messe dominicale de Guy A. Lepage prendra une pause la semaine suivante, soit le 9 novembre, pour laisser place au Gala de l'ADISQ sur les ondes d'ICI Télé. Notons que nous assisterons à un numéro bien spécial avec une légende la chanson lors de cette cérémonie animée par Pierre-Yves Roy-Desmarais. Apprenez-en plus ici.

Tout le monde en parle fera aussi relâche pendant trois semaines l'hiver prochain alors que les Jeux olympiques de Milano Cortina battront leur plein du vendredi 6 au dimanche 22 février. L'émission de Guy A. reviendra en ondes le dimanche 1er mars à 20 h.

Voyez quand sera diffusé le dernier épisode de Tout le monde en parle cette saison ici.

Rappelons que, la semaine dernière, une manifestation monstre a eu lieu devant la Maison de Radio-Canada pendant l'enregistrement de Tout le monde en parle. Tous les détails ici.