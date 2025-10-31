Un numéro spécial pour souligner les 50 ans de carrière de Marjo

Dimanche prochain, Tout le monde en parle fera relâche à Radio-Canada, pour permettre la diffusion du 47e Gala de l'Adisq, animé par le formidable Pierre-Yves Roy-Desmarais pour une deuxième année consécutive.

Ce sera l'occasion de souligner l'excellence et les bons coups de notre industrie musicale québécoise, en compagnie de nombreux artistes.

Découvrez les nominations ici.

Pour l'occasion, les téléspectateurs pourront assister à un numéro spécial soulignant les 50 ans de carrière de Marjo, auquel la principale intéressée participera évidemment. On peut s'attendre à y entendre ses plus grands succès, qu'on pense à « Provocante », « Celle qui va », « Tant qu'il y aura des enfants » et « Chats sauvages ».

Marjo est la première femme à s'être imposée comme une véritable rockeuse au Québec. Avec sa voix puissante, son énergie indomptable et son authenticité, elle est une de celles qui ont ouvert la voie aux femmes d'un milieu dominé par les hommes. Icône de liberté et de force, elle a marqué plusieurs générations et mérite pleinement qu'on la célèbre aujourd'hui.

Par ailleurs, voici les artistes qui offriront des performances pendant ce Gala de l'ADISQ, soit Ariane Moffatt, Ariane Roy, Billie du Page, Clément Jacques, Francis Degrandpré, Fredz, Jay Scott, Klô Pelgag, Krystel Mongeau, Lou-Adriane Cassidy, Matt Lang, Pierre Lapointe, Rymz, Sarahmée et Soleil Launière.

Ce sont 10 trophées Félix qui seront remis le 9 novembre prochain lors de ce 47e Gala de l'Adisq.

Le talent musical d'ici brillera sur les écrans le dimanche 9 novembre à l'occasion du Gala de l'Adisq, diffusé à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.