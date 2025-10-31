Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un numéro spécial pour souligner les 50 ans de carrière de Marjo

On aimerait avoir sa fougue et son énergie à son âge!

Artistes du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal 2023
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dimanche prochain, Tout le monde en parle fera relâche à Radio-Canada, pour permettre la diffusion du 47e Gala de l'Adisq, animé par le formidable Pierre-Yves Roy-Desmarais pour une deuxième année consécutive.

Ce sera l'occasion de souligner l'excellence et les bons coups de notre industrie musicale québécoise, en compagnie de nombreux artistes.

Découvrez les nominations ici.

Pour l'occasion, les téléspectateurs pourront assister à un numéro spécial soulignant les 50 ans de carrière de Marjo, auquel la principale intéressée participera évidemment. On peut s'attendre à y entendre ses plus grands succès, qu'on pense à « Provocante », « Celle qui va », « Tant qu'il y aura des enfants » et « Chats sauvages ».

Marjo est la première femme à s'être imposée comme une véritable rockeuse au Québec. Avec sa voix puissante, son énergie indomptable et son authenticité, elle est une de celles qui ont ouvert la voie aux femmes d'un milieu dominé par les hommes. Icône de liberté et de force, elle a marqué plusieurs générations et mérite pleinement qu'on la célèbre aujourd'hui.

Par ailleurs, voici les artistes qui offriront des performances pendant ce Gala de l'ADISQ, soit Ariane Moffatt, Ariane Roy, Billie du Page, Clément Jacques, Francis Degrandpré, Fredz, Jay Scott, Klô Pelgag, Krystel Mongeau, Lou-Adriane Cassidy, Matt Lang, Pierre Lapointe, Rymz, Sarahmée et Soleil Launière.

Ce sont 10 trophées Félix qui seront remis le 9 novembre prochain lors de ce 47e Gala de l'Adisq.

Le talent musical d'ici brillera sur les écrans le dimanche 9 novembre à l'occasion du Gala de l'Adisq, diffusé à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.

Mentionné dans cet article

Photo de Marjo
Marjo

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50