L'ADISQ dévoile ses nominations : Lou-Adriane Cassidy récolte son lot de mentions

Le gale principale sera présenté le 9 novembre prochain.

Image de l'article L'ADISQ dévoile ses nominations : Lou-Adriane Cassidy récolte son lot de mentions
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Le 9 novembre prochain, Radio-Canada présentera la 47e édition du Gala de l'Adisq, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais pour une deuxième année. Ce mercredi, l'Académie dévoilait les nominations.

Lou-Adriane Cassidy, Klô Pelgag, Pierre Lapointe et Jay Scott se retrouvent en tête de cette liste, avec six nominations chacun. Avec pas d’casque, Fredz et Roxane Bruneau suivent le pas.

Découvrez les nommés du gala principal ci-dessous.

La cérémonie se tiendra à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, hôte du Gala 2025, le dimanche 9 novembre. Le Gala sera diffusé en direct dès 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.

Pour une troisième année, la vibrante Sarahmée assurera quant à elle l’animation du Premier Gala de l’Adisq, qui célèbre la diversité musicale et artistique d’ici. Toujours en direct du MTELUS, le gala sera présenté à Télé-Québec, le mercredi 5 novembre, à 20 h, et en rappel le dimanche 9 novembre, à 16h. Le Premier Gala sera également offert en simultané et en rattrapage gratuitement sur le Web et l’appli de Télé-Québec.

Gala de l'ADISQ 2025

Découvrez les gagnants le 9 novembre 2025 à partir de 20h00.
Artiste féminine de l’année
Photo de Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
Klô Pelgag
Lou-Adriane Cassidy
Marie-Mai
Roxane Bruneau
Artiste masculin de l’année
Photo de Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Damien Robitaille
Fredz
Jay Scott
Pierre Lapointe
Artiste autochtone de l’année
Eadsé
Elisapie Isaac
Maten
Samian
Soleil Launière
Artiste de l’année – Rayonnement international
Photo de Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Elisapie Isaac
Fredz
Moonshine
Pierre Lapointe
Auteur.e ou compositeur, compositrice de l’année
Oiseau de nuit
Ariane Roy
Dogue
Stéphane Lafleur, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil
Cardinal, Avec pas d'casque
Klô Pelgag
Abracadabra
Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel
Loup-Garou
Pierre Lapointe
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
Album de l’année – Succès populaire
Photo de Alex Henry Foster
Alex Henry Foster
A Measure of Shape and Sounds
Alex Henry Foster
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Star Académie 2025, Artistes varié.es
Banlieue
Aswell
C'est ma vie
Guylaine Tanguay
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
Pub Royal
Les Cowboys Fringants
À boire deboutte
Salebarbes
Nouvelle vie
Souldia
Le piano et le torrent
Viviane Audet
Chanson de l’année
Photo de 2Frères
2Frères
« Notre p'tit refrain »
2Frères
« Jouer »
Ariane Moffatt
« Fake Friends »
Billie du Page
« Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024) »
Céline Dion
« Le stade »
Fredz
« Woodstock »
Jay Scott
« Merci ben! »
Les Cowboys Fringants
« Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi (Radio Edit) »
Lou-Adriane Cassidy
« Une bouteille à la mer »
Roxane Bruneau
« Casser la table »
Salebarbes
Groupe ou duo de l’année
Photo de 2Frères
2Frères
2Frères
Avec pas d'casque
Bon Enfant
La Bottine Souriante
Rau_ze
Révélation de l’année
Photo de Billie du Page
Billie du Page
Billie du Page
Jeanne Côté
Krystel Mongeau
Velours velours
Virginie B.
Spectacle de l’année
Photo de Alexandre Poulin
Alexandre Poulin
La somme des êtres aimés
Alexandre Poulin
Cardinal
Avec pas d'casque
Demain il fera beau
Fredz
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
Abracadabra
Klô Pelgag
Journal d'un Loup-Garou
Lou-Adriane Cassidy
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
Pierre Lapointe
Hélène 35
Roch Voisine
Submergé
Roxane Bruneau
Nouvelle vie
Souldia

