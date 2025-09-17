L'ADISQ dévoile ses nominations : Lou-Adriane Cassidy récolte son lot de mentions

Le 9 novembre prochain, Radio-Canada présentera la 47e édition du Gala de l'Adisq, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais pour une deuxième année. Ce mercredi, l'Académie dévoilait les nominations.

Lou-Adriane Cassidy, Klô Pelgag, Pierre Lapointe et Jay Scott se retrouvent en tête de cette liste, avec six nominations chacun. Avec pas d’casque, Fredz et Roxane Bruneau suivent le pas.

Découvrez les nommés du gala principal ci-dessous.

La cérémonie se tiendra à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, hôte du Gala 2025, le dimanche 9 novembre. Le Gala sera diffusé en direct dès 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.

Pour une troisième année, la vibrante Sarahmée assurera quant à elle l’animation du Premier Gala de l’Adisq, qui célèbre la diversité musicale et artistique d’ici. Toujours en direct du MTELUS, le gala sera présenté à Télé-Québec, le mercredi 5 novembre, à 20 h, et en rappel le dimanche 9 novembre, à 16h. Le Premier Gala sera également offert en simultané et en rattrapage gratuitement sur le Web et l’appli de Télé-Québec.