Rassemblement monstre devant Radio-Canada pendant Tout le monde en parle

Dès le début de l'émission de ce dimanche 26 octobre de Tout le monde en parle, la coanimatrice Kim Lévesque-Lizotte a prononcé un « ça brasse à l'extérieur de Radio-Canada! », avant de se lancer dans son introduction :

« Je suis rentrée, j'ai rencontré plein de médecins, plein de docteurs. Toute la semaine, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Grâce au ministre Dubé, j'ai enfin eu accès à des médecins de famille, un rhumatologue pour mon père, un otorhinolaryngologiste pour ma fille. Je voudrais le remercier pour la loi spéciale. »

Guy A. Lepage a ensuite précisé : « Ils sont 500 dehors à manifester. On va en parler plus tard. »

C'est en raison de la présence du ministre de la Santé Christian Dubé à Tout le monde en parle que tous ces médecins se sont installés avec leurs pancartes devant l'édifice de la Société d'État.

La manifestation a été organisée de façon spontanée par le mouvement Uni-es pour la Santé, un mouvement citoyen qui demande, notamment, le retrait de la loi 2, visant principalement à améliorer l'accès aux services médicaux.

Voyez des images impressionnantes ici.