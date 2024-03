Ce dimanche à Tout le monde en parle, l'animateur Guy A. Lepage recevra plusieurs invités issus de différents milieux.

D'abord, Robert Lepage sera présent pour parler du spectacle Slam! dans lequel la lutte rencontre le cirque.

Il sera aussi question de l'exposition Le Québec dans l'arène, présentée au Musée de la civilisation.

L'humoriste Katherine Levac abordera son nouveau spectacle L'homme de ma vie!

On reviendra aussi sur la saga judiciaire de l'ex-juge Jacques Delisle avec les journalistes Alain Gravel et Kathryne Lamontagne.

Barnev, qui participe à la présente saison de Zénith, viendra présenter son premier album solo, intitulé Qui je suis.

On fera aussi le point sur la situation en Haïti avec l'ex-ambassadeur du Canada en Haïti Gilles Rivard et l'auteur et sociologue Frederic Boisrond.

Enfin, les soeurs Eugénie et Magalie Lépine-Blondeau seront de la partie.

Rappelons que la semaine dernière a eu lieu le 500e épisode de l'émission, soulignant les 20 ans en ondes de Tout le monde en parle. Pour l'occasion, de nombreux invités marquants sont revenus sur le plateau pour s'entretenir avec l'animateur, dont cette grande amie de Guy A. Lepage.

Un certain moment de cet épisode spécial a soulevé l'inconfort des téléspectateurs. L'animateur nous en parlait ici.

Par ailleurs, ce fut un sans faute pour le fou du roi original, Dany Turcotte, qui était de retour pour l'occasion.