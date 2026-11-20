Alors qu'il ne reste que quelques semaines à la mi-saison, l'autrice d'Antigang, Nadine Bismuth, qui travaille en collaboration avec Judith Lussier et Annie Trudel, a bien voulu nous donner ses impressions sur ce qui nous attend d'ici la pause des fêtes. Comme on le sait, la production nous a habitués à des finales surprenantes, qui nous tiennent sur le bout de notre siège pendant le réveillon et le Nouvel An. Cette mi-saison s'inscrira dans cette tendance.

« La phrase qui résume le mieux, c'est Fabienne qui l'a dite, "Attachez-vous pas trop à personne" », lance l'autrice en riant, en guise d'avertissement. Comme on le sait, un personnage central a perdu la vie la semaine dernière, créant une vague de réaction chez les téléspectateurs. Et ça ne semble pas être la fin de l'hécatombe, alors que les clans rivaux continuent de s'affronter. Les paris sont toutefois ouverts quant au personnage qui pourrait perdre la vie prochainement...

Bien des téléspectateurs pensent que Bénédicte (Catherine St-Laurent), Maxime Leduc (Karl Farah) et Paco (Samian) sont les plus susceptibles de lever les pieds, mais cela reste à se produire. Voyez ici ce que disait la productrice Fabienne Larouche en ce sens.

Au sujet de la finale de mi-saison, Nadine Bismuth nous dit : « Je pense que les gens qui regardent la série, ils vont en parler beaucoup pendant les fêtes, puis dans les réveillons, puis les soupers de famille, ça va faire d'autres hypothèses, d'autres théories. »

Je pense que les gens, ils vont être sur le bout de leur chaise, au dernier épisode, et ils vont avoir hâte après 2027.

En outre, l'autrice nous promet que ce sont les personnages centraux qu'on apprécie qui seront au coeur de cette finale de mi-saison, tout en ajoutant : « Tu sais, on parle beaucoup des méchants, mais il y a des personnages, des policiers aussi, qui sont intéressants à suivre. »

Justement, elle aborde cette intrigue impliquant Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), qui cachait jusqu'à tout récemment un informateur dans un CHSLD, dans un dossier qui aurait mal tourné il y a une dizaine d'années. Depuis, le fameux Mike (Francis La Haye) se terre, fomentant sa vengeance à l'endroit de Denys Marchand (Sébastien Ricard). Cette semaine, après avoir été relocalisé, on sentait Mike plus instable que jamais.

À ce propos, l'autrice nous dit : « On ne lâche pas ce fil-là et on va en apprendre de plus en plus de ce qui s'est passé il y a 10 ans. »

Là, il est un peu en danger parce qu'il y a eu du mouvement autour de lui. On va en apprendre davantage et ça va ouvrir des portes. Le passé, qu'est-ce qu'il y avait encore de pas réglé et qui peut ressurgir dans le présent?

C'est à compter de lundi que cette intrigue prendra encore plus d'importance, nous livrant certaines réponses que nous attendons depuis un moment.

C'est une vieille opération et ce gars-là aurait dû juste aller dans un autre pays, quelque part, se cacher. Il ne voulait pas. Il voulait rester au Québec.

L'autrice nous promet aussi que nous assisterons aux répercussions du décès de Karine (Katrine Duhaime), qui ne restera pas dans l'oubli. Ce jeudi, la mère de Karine, jouée par Linda Laplante, est venue alerter Fanny (Léane Labrèche-Dor), qui va sans doute vouloir comprendre la disparition de son amie et la venger. C'est du moins ce que les téléspectateurs espèrent voir! « Fanny, elle va commencer à se poser des questions. D'ici Noël, on va se demander où est-ce qu'elle est passée Karine, ça c'est sûr », nous confirme l'autrice.

Ça aura des répercussions, c'est certain. Ça vient déstabiliser surtout les filles qui étaient amies avec elle.

Un nouveau personnage fera aussi son arrivée dans l'intrigue, du côté de l'antigang, à la surprise générale. On vous en parlait ici.

Ce sera à découvrir dans les prochaines semaines d'Antigang, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada, jusqu'au 17 décembre.