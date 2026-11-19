Alors que la finale de mi-saison approche à grands pas pour Antigang et que les téléspectateurs sont plus que jamais affairés à élaborer des théories, Showbizz.net s'est entretenu avec l'une des autrices de la série, Nadine Bismuth, qui travaille en collaboration avec Judith Lussier et Annie Trudel. Elle nous révèle qu'une surprise se profile pour le lieutenant de l'antigang, Christian Thibeault.

Comme on le sait, le personnage joué par Vincent Graton a connu des hauts et des bas dans les derniers mois, entre les tentatives et échecs de son équipe, la perte temporaire de son emploi et une romance qui s'esquisse avec Béatrice Giguère (Marie-Ève Beaulieu).

C'est toutefois une autre surprise qui l'attend, dans les épisodes tout près de la finale de mi-saison. L'autrice Nadine Bismuth nous révèle que la fille de Christian Thibeault débarquera dans l'intrigue très bientôt.

Comme on le sait, cette fille semble être en brouille avec son père, qui lui, a multiplié les tentatives pour rétablir la communication avec elle, sans succès. On comprend donc qu'un événement fera en sorte que la fille de Christian va sortir de son mutisme, causant quelques remous au passage.

La comédienne qui l'incarnera a déjà tourné ses scènes, mais nous ne connaissons pas encore son identité. Nous avons d'ailleurs particulièrement hâte de découvrir l'interprète et l'intrigue qui l'entourera.

« Je vous le dis, sa fille, vous pouvez être rassurés, ça s'en vient aussi. Je ne peux pas la nommer, mais il y a l'actrice qui est castée et qui est super », lance l'autrice visiblement emballée.

Ce sera à découvrir dans les prochaines semaines d'Antigang, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada, jusqu'au 17 décembre.