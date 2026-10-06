Fabienne Larouche met en garde les fans d'Antigang

En ce début de semaine, la productrice d'Antigang, Fabienne Larouche a lancé un message aux téléspectateurs.

« Bonjour les enqueteurs-trices. Je préfère vous le dire d’avance, les âmes sensibles doivent prendre une tisane pour suivre la série d’ici Noël. Vous en verrez de toutes les couleurs. Ne vous attachez pas trop à certains personnages. Un malheur est si vite arrivé, et pas toujours d’où on pense. FABIENNE », pouvait-on lire sur la page Facebook de l'émission.

Précisons que, en début de saison, la productrice avait mentionné aux journalistes qu'il ne fallait, justement, « pas trop s'attacher » au personnage de Luigi Morano (Léonard Giovenazzo), que nous avons enfin rencontré dans l'épisode de lundi. Ce dernier a proposé une alliance entre la mafia italienne et les Death Shadows à Maxime Leduc (Karl Farah) pour du trafic d'héroïne, communément appelé de la « limonade ».

Notons que les téléspectateurs ont réagi en grand nombre à la mise en garde de Fabienne Larouche, et avec beaucoup d'humour :

« Moi, je suis encore sous le choc pour Nadine et Poupou 😓😓🤣🤣 je devrais survivre 🙈🙈😂😂 »

« Je vais devoir augmenter mes antidépresseurs!!😂 »

« Bon, combien de fois est-ce que je vais saigner du nez? 🤪 »

Parmi les hypothèses du public quant aux victimes potentielles, on note Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman), Léonie (Shanti Corbeil-Gauvreau), Cédric (Samuel Gauthier), Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) et Bénédicte (Catherine St-Laurent). Maxime Leduc pourrait aussi se mettre les pieds dans les plats en discutant avec la mafia italienne.

Que nous réserve les autrices d'Antigang? Il faudra être à l'antenne du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé pour ne rien manquer des développements à venir!