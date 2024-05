Survivor Québec

Toutefois, même si le titre de « dernier survivant » est plus que tentant pour les joueurs, à bien des égards, il arrive que certaines situations impromptues surviennent et mettent un terme au rêve de quelques-uns de triompher à l'émission. Ce fut le cas cette semaine lorsque Raphaël a décidé de quitter de son propre gré l'aventure en hissant le drapeau jaune de l'île de l'exil. Après quelques journées de réflexion, celui-ci a indiqué qu'il se choisissait, respectant ainsi ses limites. Par l'entremise d'une vidéo que vous pouvez écouter ci-dessous, il s'explique :

Évidemment, ce départ soudain a eu pour incidence de causer le désarroi chez les téléspectateurs, qui auraient apprécié le voir se défendre lors de l'épreuve déterminant lequel des exilés reviendra dans la tribu. Plusieurs se sont ainsi manifestés sur les réseaux sociaux, tantôt saluant la teneur de sa décision, tantôt suscitant l'incompréhension :

« Il s'est essayé, malheureusement il a peut-être visé un peu trop haut en allant à Survivor. Clairement ça le dépassait. Ça arrive. Ce jeu-là, c'est pas pour tout le monde. Moi, jamais je serais capable. Il reste qu'il a quand même accompli plus que nous qui critiquons dans le confort de notre sofa. Il a fini par réaliser que c'était pas pour lui et il a pris la meilleure décision pour lui. Y'a pas lieu de le critiquer pour ça. »

« C'est plate à dire mais il a été le maillon faible toutes catégories du début à la fin, j'ai de l'empathie pour son passé de dépression mais je pense que la vraie raison sous-jacente, c'est qu'il n'était pas du tout fait pour cette aventure. »

« Son ressenti de victime est triste et ça devient souvent un cercle vicieux de target, hélas. »

« Ses intentions sont belles, il est articulé mais je trouve combien navrant qu'il dérive son introspection. Il semble aveuglé par le fait qu'il n'était pas du tout de calibre physiquement pour cette aventure. »

« Bravo pour ton courage Ralf. Tu sais qu'en faisant ce geste, pleins de gens vont te critiquer et c'est là ta force intérieure que tu ne savais pas avoir... capable de choisir son bonheur au-dessus des critiques et attentes des autres. Personne ne peut savoir vraiment ses limites avant d'être mis en face de cette réalité autre. Ça n'a pas du être facile de se sentir ainsi. C'est un humain avant tout... »





On ne peut que saluer le fait que le candidat de 26 ans a décidé de prioriser son bien-être et qu'il semble en paix avec ce choix. Il nous tarde d'ailleurs de voir comment Audrey et le dynamique Dominic réagiront à l'arrivée de Gwladys sur l'île de l'exil, ce dimanche. Audrey pourrait trouver le temps encore plus long, en compagnie de ce fort duo...

Qui remportera l'épreuve et réintégrera du même coup la tribu?

L'émission Survivor Québec est diffusée les dimanches à 20 h et du lundi au jeudi à 19 h.