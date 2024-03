De Paris à Montréal, Gwladys est née en France et est arrivée au Québec à l’âge d’un an. Avec sa personnalité colorée, elle est très spontanée et extravertie. Une chose est certaine, elle n’a pas la langue dans sa poche. Enseignante au secondaire et maman de 4 garçons, elle sait faire la discipline et être en mesure de se faire entendre et respecter. Coquette en tout temps, même en mode survie, elle aime le beau et le confort. Si elle le pouvait, son rouge à lèvres serait parmi les items qu’elle voudrait avoir avec elle sur l’île. Sa stratégie sera d’être à l’écoute et d’observer. Elle ne veut pas le rôle de leader, mais être une bonne deuxième. Pour Gwladys, Survivor est comparable à un camp de jour rudimentaire. Reste à voir si elle éprouvera autant de plaisir et chantera des chansons de colonie de vacances!