Gwladys a participé à une autre émission avant Survivor Québec

Gwladys a été éliminée de Survivor Québec il y a quelques semaines et, après avoir fait un court séjour à l'exil, elle a tenté, sans succès, de retourner dans le jeu en affrontant Dominic, Desneiges et Audrey. dans une épreuve épique. C'est finalement cette dernière qui a remporté les honneurs et a pu rejoindre la tribu fusionnée Dalawa.

Lors de sa visite à Survivor Québec en prolongation dimanche dernier, nous avons appris que ce n'était pas la première fois que nous voyions Gwladys au petit écran.

En effet, l'enseignante au secondaire de 46 ans a déjà participé au Gros laboratoire de Jean-René Dufort.

D'ailleurs, l'animateur d'Infoman avoue qu'il avait misé gros sur Gwladys quand il a appris qu'elle serait de la deuxième saison de Survivor Québec, conscient de « l'effervescence » de la personne.

Voyez une photo du passage de Gwladys au Gros laboratoire ci-dessous.

Rappelons que nous assisterons cette semaine à une deuxième version de l'exil à Survivor. Tous les détails ici.