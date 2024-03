Le printemps s'annonce enlevant avec ces téléréalités de Noovo

À compter du dimanche 31 mars, Noovo proposera dans sa programmation trois téléréalités qui ne manqueront pas de captiver de nombreux publics. Noovo s'impose à nouveau comme un joueur clé dans notre divertissement télévisuel du printemps. On y retrouvera des adaptations bien de chez nous de formats parmi les plus populaires à l’international, en plus de miser sur un concept original québécois propulsé par un fleuron d’ici.

La très populaire émission Survivor Québec revient pour une deuxième saison, toujours avec Patrice Bélanger. On découvrira également la téléréalité à suspense Les traîtres animée par Karine Vanasse et la plus grande compétition de rénovation au Québec, Le grand chantier RONA. On vous en dit plus sur ces trois téléréalités emballantes, qu'il ne faudra vraiment pas manquer!