Depuis leur premier jour au camp, les célèbres candidats de la 2e saison de Sortez-moi d'ici s'adonnent à une salve de défis à la difficulté relevée, gagnant ainsi des récompenses pour leur permettre de se rendre le plus loin possible dans la compétition. Toutefois, un mystère demeure parmi les campeurs, soit le contenu de la roulotte. Celle-ci, juxtaposée au camp depuis le début, ne cesse d'attiser les appréhensions et l'incompréhension chez les participants, qui tentent par tous les moyens de découvrir son contenu, sans succès.

Au milieu de l'épisode, celle-ci s'est même mise à clignoter et à émettre des sons stridents, mais rien de plus. Puis, à la toute fin, la porte s'est entrouverte, signifiant que nous aurons le fin mot de cette histoire dimanche prochain!

Face à ce mystère, les téléspectateurs férus de la populaire téléréalité se sont amusés au jeu des probabilités, en émettant leurs hypothèses sur les réseaux sociaux. Voici celles qui ont retenu notre attention :

« Selon moi, la roulotte doit être la en guise d'une récompense quelconque. »

« Peut-être dans une épreuve, quelqu’un va pouvoir dormir dans cette roulotte. »

« Un ou une nouvelle participante ou participant! »

En somme, il s'avère que la probabilité la plus valable soit que la roulotte de Sortez-moi d'ici contienne des éléments pour aider les candidats, mais comment peut-on savoir? Ou serait-ce le domicile temporaire d'un 10e campeur qui n'a pas encore été annoncé? Chose certaine, il nous faudra être à l'écoute des prochains épisodes pour le découvrir!