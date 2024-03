Sortez-moi d'ici, saison 2 : L'épreuve que les animateurs auraient refusé de faire

La deuxième saison de Sortez-moi d'ici a été lancée dimanche dernier avec une épreuve en altitude qui avait de quoi donner des sueurs froides à tous ceux qui ont le vertige.

Rencontrés il y a quelques semaines, nous avons demandé aux animateurs quelle était l'épreuve de cette année qu'ils auraient, eux, refusé catégoriquement de faire.

Alexandre Barrette répond, justement, qu'il s'agit de la première. « L'épreuve en hauteur m'a fait paniquer », nous confiait-il. « Je les ferais toutes pas, mais elle, encore moins que les autres. »

On se rappellera que Philippe Laprise s'est rendu à la moitié du fil avant de crier : « Sortez-moi d'ici ». Nous lui avons d'ailleurs demandé comment il avait été évacué de cet endroit très peu accessible. Lisez ses explications ici.

De son côté, Jean-Philippe Dion nous dit : « Tout ce qui est bouffe, je ne serais jamais capable, c'est impossible », précise-t-il. « Rosalie, j'ai encore l'image de quand elle prend une poignée de verre de terre et qu'elle se met dans la bouche. Les vers de terre bougent et il y a de la terre. J'ai de la misère à mettre un vers de terre au bout de ma ligne de pêche, alors le manger... jamais je ne serai capable. »

Il ajoute : « Il y a un défi, c'est Rosalie et Clodine, ça n'a pas de bon sens. » Il explique ensuite de quoi il est question : « [Elles] doivent manger des aliments dégueulasses et, pendant ce temps-là, Alex Perron et Seb Toutant doivent se tenir après un poteau, mais ils sont tirés par une corde, comme un genre de ressort derrière eux, donc c'est extrêmement difficile. Les filles doivent se dépêcher à manger les aliments, mais c'est super challengeant parce que tu veux aider ton coéquipier pour qui s'est vraiment dur. Même Seb, qui est un sportif, avait de la misère, ça lui faisait mal. Les filles en même temps, il y a un maximum de couilles de bœuf que tu es capable de manger en l'espace de quelques minutes. On aime ça faire ce genre de mélange d'épreuves physique avec de la bouffe dégueu. » C'est dans le troisième épisode que nous verrons ce défi.

Est-ce que JP et Alex vivent dans le luxe tant que ça pendant les tournages de Sortez-moi d'ici? Ils répondent à la question ici.