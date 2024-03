Vous avez certainement été nombreux à frémir en voyant la première épreuve de la deuxième saison de Sortez-moi d'ici, qui a d'emblée fait la preuve d'une saison qui sera plus corsée pour les participants.

Dans celle-ci, l'humoriste Philippe Laprise, la chroniqueuse Sophie Durocher et l'athlète olympique Sébastien Toutant ont eu à affronter ni plus ni moins que le vide. Les concurrents ont dû traverser sur deux fils de fer tendus entre deux édifices en plein centre-ville du Panama, attachés avec un harnais, à la hauteur du 53e étage.

Si Sophie Durocher et Sébastien Toutant ont affronté l'épreuve avec rapidité et intrépidité, nous avons senti chez Philippe Laprise une crainte qui était beaucoup plus grande. Il nous racontait son expérience terrifiante sur le fil de fer juste ici.

De son propre aveu, son poids est devenu un véritable enjeu lors de ce premier défi. Ce faisant, le campeur n'a pas terminé le parcours. Il a plutôt choisi de crier « Sortez-moi d'ici » à mi-chemin.

Comment a-t-il été extirpé de ce mauvais pas? Il a bien voulu répondre à notre question, lors d'une récente entrevue.

« Sincèrement, ils étaient 4-5 en haut à me tirer avec une corde. Ils m'ont levé, ils m'ont tassé. Dans le making of, vous allez le voir. Ils me montent et ils me disaient de m'asseoir dans le harnais et je ne voulais pas m'asseoir. Ç'a bien pris une demi-heure pour y arriver », explique-t-il, après coup amusé par tout ce cirque.

Mon regret aujourd'hui, c'est que j'aurais dû dire "au diable tes étoiles, mais je vais le finir". Ça m'aurait pris 2 h, mais je l'aurais fini.

L'humoriste confie, à sa propre surprise, avoir été hautement émotif tout au long de l'aventure. Vous avez d'ailleurs vu ses larmes à la fin de ce premier défi.

Je ne voulais pas être le premier à brailler à Sortez-moi d'ici. Ben, c'est moi le premier qui ai braillé à Sortez-moi d'ici! (rires)

Sachez que Philippe Laprise avoue que ce n'est toutefois pas le défi qui a été le plus exigeant pour lui pendant son séjour dans la jungle. Il faudra être au rendez-vous pour savoir de quoi il en retourne.

Sortez-moi d'ici se poursuit dimanche prochain, 18 h 30, sur les ondes de TVA.

Le deuxième épisode en est d'ailleurs un particulièrement mémorable, alors qu'une campeuse fait son arrivée avec un défi qui hante encore notre cauchemar.