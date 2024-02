On nous promettait une deuxième saison plus relevée pour Sortez-moi d'ici, avec des défis plus difficiles, et personne n'avait menti. Après avoir vu les deux premiers épisodes, nous sommes en mesure de vous confirmer que personne ne s'ennuiera en regardant cette seconde mouture et que les frissons seront au rendez-vous. On vous parlait de notre visionnement ici.

Les campeurs, qui ont accepté de participer à cette deuxième saison, savaient-ils vraiment dans quoi ils s'embarquaient? On peut sincèrement en douter en voyant leur réaction devant ce qui les attend.

Le premier défi, qui concerne trois campeurs, dont Philippe Laprise, est de cet ordre. Les animateurs, Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette, les invitent à traverser d'un gratte-ciel à l'autre, au niveau du 53e étage, sur un fil de fer tendu. Rien que ça?

Évidemment, les personnes qui ont peur des hauteurs (dont votre humble journaliste ici présente) auront des frissons dans le dos juste en voyant la scène. Si deux des trois campeurs abordent ce défi avec résilience, on sent dès le départ chez Philippe Laprise une énorme réticence à se lancer dans le vide. Pendant un instant, nous avons même douté qu'il puisse le faire.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec l'humoriste, qui nous a confirmé nos impressions.

« C'est quand tu réalises, quand tu es monté dans le building et que tu es rendu au 53e étage que tu fais "ils vont pas nous faire traverser entre deux buildings? Ça n'a pas d'est* de bon sens! " Un moment donné, tu vois un fil, tu vois l'autre fil au-dessus et tu vois du monde et tu fais, bon... C'est la moitié d'un kilomètre. C'est haut en tabarnache », commente-t-il, pour expliquer son état d'âme devant ce défi.

Il poursuit : « Avant que je mette les pieds sur le fil, ç'a pris au moins une demi-heure. Il y a eu du temps ou j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Je n'étais pas capable. »

Un moment donné, à force de me parler, de relaxer, j'ai embarqué dessus.

L'humoriste confie avoir mis à l'épreuve la qualité du harnais avant de vraiment se lancer dans le vide. Il indique aussi que son poids corporel est devenu un enjeu pour la réussite de ce défi.

Je pense que j'ai utilisé tous les mots du saint ciel. Ils ont tous été utilisés (rires).

Il faudra toutefois l'écouter pour savoir comment Phil Laprise a performé dans ce défi de haute voltige, qui a vraiment donné le ton à la saison.

Sortez-moi d'ici commence ce dimanche 3 mars à 18 h 30. C'est à ne pas manquer!