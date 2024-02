La deuxième saison de Sortez-moi d'ici arrive dans deux semaines sur les ondes de TVA.

Nous avons récemment rencontré les campeurs et les animateurs, qui nous ont parlé de cette nouvelle mouture encore plus intense que la précédente.

Avec du recul, la saison un c'était confrontant, mais c'était quand même cute, c'était beau : petite rivière, dégagé, ils pouvaient prendre du soleil... La saison 2, c'était en plein coeur de la jungle, c'était plus intimidant.

Alexandre Barrette ajoute : « Je me rappelle, quand on est allé marcher le site du camp avant que les campeurs arrivent, je me disais : "ayoye! Ils ne vont pas vivre ici?" »

Les deux animateurs taquinent beaucoup les campeurs avec la qualité de leur hébergement, mais, en réalité, dans quelle condition vivent-ils lors des tournages au Panama?

« La saison 2, c'était un hôtel qui était loin d'être luxueux », indique Alexandre Barrette. « On était dans le même hôtel que toute l'équipe de tournage. »

C'est confortable, mais ce n'est pas exubérant. On joue cette carte-là de l'opulence pour écoeurer les participants.

« En même temps, nous étions heureux certains après-midis très humide où il faisait 40 degrés à l'ombre, d'être à l'air clim, d'aller faire une sieste, de prendre une douche, de nager un peu dans la piscine et repartir », ajoute Jean-Philippe Dion. « Mettons que la vie est belle. Quand on arrive pour leur présenter le souper, on est frais et dispo. On a pris une douche, on s'est fait coiffer, maquiller, nos vêtements ont été 'steamés'. Eux autres, ils sont sales et ils puent. »

Les deux animateurs mentionnent qu'ils se sont parfois censurés avec les blagues de « luxe » auprès des campeurs. « Une blague que tu dirais au jour un, quand ils sont encore en forme, passerait bien, mais au jour huit, quand ils sont brûlés, fatigués, passerait moins bien. C'est toujours une adaptation. Certains jours, on avait des blagues d'écrites et le matin on se disait : "heille, on dit pas ça, ils sont trop brûlés..." », nous explique Jean-Philippe Dion.

La deuxième saison de Sortez-moi d'ici débarque à TVA les dimanches soirs à 18 h 30 dès le 3 mars.

