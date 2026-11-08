Sophie Cadieux surprend son conjoint à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin avait le grand plaisir de recevoir le comédien et metteur en scène Mani Soleymanlou sur Ie plateau d'En direct de l'univers. Grand amateur et créateur de culture, il est vrai que nous ne savions pas trop à quoi nous attendre; Mani se faisant plutôt discret sur sa vie privée.

Inutile de mentionner que nous avons été plus qu'agréablement surpris, alors que l'équipe nous a servi l'un des meilleurs épisodes cette saison, nous proposant une savoureuse combinaison de pop japonaise, de rap d'ici et d'ailleurs, et de grandes envolées lyriques. Le tout, pour un univers rempli à craquer de souvenirs et d'amour.

Comme on pouvait s'y attendre, la femme de Mani, la comédienne Sophie Cadieux, s'est présentée sur la scène du variété pour lui offrir une chanson. Son choix s'est arrêté sur « The Dock of The Bay », alors qu'étaient présentées des images du clan en arrière-plan. Impossible de ne pas fondre devant tant de beauté... Quel joli couple! Ensemble depuis 2009, les deux tourtereaux filent le parfait bonheur, malgré le passage des années.

Vous pouvez voir une photo de Sophie en pleine prestation bas de cet article.

Sophie n'est d'ailleurs pas la seule membre de la famille de Mani à venir le surprendre sur le plateau, à commencer par leur fils Oscar, né en 2015. Celui-ci est débarqué sur le plateau en compagnie de Céphaz, un artiste méconnu ici que l'on apprécie déjà beaucoup. On vous invite d'ailleurs à découvrir les coulisses de ce moment unique dans cet article.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.