Découvrez Céphaz, la nouvelle coqueluche d'En direct de l'univers

Ce samedi, c'est le comédien et metteur en scène Mani Soleymanlou qui recevait l'honneur d'un hommage musical à En direct de l'univers. Loin d'être ennuyeux, son répertoire de coeur en a été un rempli de plusieurs genres et styles, pour une émission dont on se souviendra longtemps!

L'un des moments les plus marquants de la soirée nous vient de Céphaz, un talentueux artiste fraîchement débarqué de France pour surprendre l'invité de la soirée. D'emblée, Mani racontait qu'il affectionnait tout particulièrement la chanson « On a mangé le Soleil », qu'il chantait à tue-tête avec son fils Oscar. Et on comprend pourquoi!

Dès la première note de la chanson, le rythme et les paroles entraînantes nous ont captivées, nous rappelant les jeunes années d'Alex Nevsky. Les téléspectateurs ont été plus qu'enchantés par la proposition du chanteur de 34 ans. Né au Ghana, en Afrique de l'Ouest, Céphaz est adopté à l'âge de 10 ans par des parents français. Il s'établit dès lors en Afrique du Sud, avant de déménager en France à ses 18 ans. La musique l'intéresse grandement, si bien qu'il s'inscrit dans un groupe de musique amateur, avant de proposer « Depuis toi » au public français, sa première chanson.

Devenant un hit en peu de temps, Céphaz propose ensuite son premier album, L'homme aux mille couleurs, qui retrace son parcours et fait état de ses deux familles, ses exils et ses amours. En plein coeur de la pandémie, il propose « On mangé le Soleil », qui pourrait bien devenir le nouvel hymne anti-morosité des Québécois, propulsé par En direct de l'univers. Un artiste qui mérite d'être connu!

Vers la fin de la prestation, le fils de Mani et de Sophie Cadieux, Oscar, s'est déplacé sur la scène et a entonné la chanson aux côtés de l'auteur-compositeur-interprète. On craque!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.